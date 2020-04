“Figli acquisiti”. A casa di Michelle Hunziker e Tomaso vivono anche loro: “La famiglia si è allargata”

La quarantena dovuta all’ emergenza sanitaria ancora in corso assume sicuramente un altro aspetto, per chi ha la fortuna di avere al proprio fianco le persone care. È questo il caso di Michelle Hunziker, che non perde occasione di dedicare alla sua famiglia pensieri ricchi di amore. Una famiglia unita, quella mostrata in diversi post social dalla splendida Michelle, rimasta vicino durante questo momento di difficoltà, o meglio, una famiglia ‘allargata’. Di recente Michelle ha pubblicato una foto che mostra chi le sta accanto tutto il giorno.

Sicuramente l’emergenza sanitaria ha apportato uno stravolgimento delle abitudini di tutti. A questo proposito, Michelle Hunziker ha dedicato un pensiero: “Ci dovremo abituare anche dopo la quarantena. Bisogna pensare al futuro e rimanere positivi per ricostruire, ci dobbiamo abituare all’idea di una nuova realtà che durerà per un po’ di tempo, anche quando tutto riaprirà”. (Continua a leggere dopo la foto).



















E proprio nelle ultime ore la showgirl svizzera, impegnata nella conduzione di “Striscia la Notizia” al fianco di Gerry Scotti, uno dei pochi programmi televisivi a non essere stati sospesi, ha fatto conoscere la sua unita e forte ‘famiglia allargata’ , le persone care con cui Michelle, rincasando, condivide la maggior parte del suo tempo. Non può mancare Tomaso Trussardi, Aurora, avuta da Eros, il fidanzato della figlia Goffredo Cerza e persino la grande amica di sempre, Sara Daniele, figlia del cantautore scomparso Pino Daniele. (Continua a leggere dopo le foto e il post).























“Eccoci al completo. Questo sarà un ricordo indelebile… Siamo in quarantena dal 6 marzo qui a Bergamo tutti insieme. Ormai una famiglia allargata… Goffredo e Sara li vedo come dei miei figli acquisiti e quando tutto finirà, mi mancheranno da impazzire. Questa convivenza, questa esperienza così forte e difficile, ma ci ha uniti tanto”. E come apprendiamo dal post, Michelle è grata di avere accanto il loro amore: “Avere accanto in questo periodo le mie figlie è una benedizione. Con Aurora ci alleniamo, ci vediamo un sacco di film e abbiamo davvero il tempo di confrontarci su molte cose. Sono sicura che saremo tutti super creativi per riuscire a condividere lo stesso del tempo insieme, sognando quello che prima davamo per scontato. Gli abbracci”. (Continua a leggere dopo la foto).

La 43enne ha aggiunto e chiosato il suo post con queste parole: “È nelle difficoltà, nello sconforto e nella sofferenza che si trova la vita che conta, i valori… quanti nostri amici hanno perso i propri genitori… quanti amici non riescono a vedere un futuro e temono di non riprendersi con la propria azienda… quante preoccupazioni per tutti… ma una cosa è certa… abbiamo davvero capito cosa vuol dire la frase: ‘l’unica cosa che conta è la salute’. Ora è il nuovo mantra e ce lo ricorderemo per sempre”.

“Sono fuori pericolo”. Coronavirus, il comico annuncia la guarigione: “Ma ho avuto molta paura”