Normalmente le sue foto sono più che apprezzate dalla maggioranza dei suoi fan, ma nelle scorse ore Chiara Ferragni ha messo un po’ di ansia ai suoi follower con uno scatto definito inquietante. Non tanto per lei, visto che in primo piano si può sempre vederla in tutta la sua bellezza, ma per ciò che è stato immortalato dietro alle sue spalle. In molti si sono accorti di quel dettaglio particolare che ha sorpreso decisamente tutti. Numerosi i commenti su ciò che è stato osservato.

Nel giorno numero 28 della quarantena obbligatoria per contrastare la diffusione del male del momento, la super influencer non ha raccolto solo i risultati sperati da una delle immagini proposte su Instagram. Dietro di lei è apparsa una seconda Ferragni, ovvero un cartonato a figura intera e a dimensione naturale che raffigura la bella moglie di Fedez. E, come detto in precedenza, numerosi utenti sono rimasti impressionati da questa visione e gliel’hanno detto chiaramente. (Continua dopo la foto)



















Questa figura in cima alle scale ha colpito la gente. Diversi suoi seguaci hanno quindi lasciato sotto il suo post alcuni messaggi emblematici. Eccone alcuni: “Nella prima foto mi sembrava di aver visto doppio”, “È inquietante la tua sagoma dietro di te”. Altri ancora hanno aggiunto: “Mi ha messo ansia la sagoma dietro”, “Quanti come me si sono spaventati guardando la sagoma sul soppalco?”, “Minc…a il cartonato che spavento”, “Ma cos’hai attaccato dietro?”. (Continua dopo la foto)























Non sono mancati comunque anche i messaggi esclusivamente positivi. Oltre a vedere oltre 375 mila like, Chiara ha potuto leggere anche questi complimenti: “Sei il top”, “Sei bellissima”, “Che fi..a”, “Oh my God, sei fantastica”, “Stupenda anche dopo mille giorni di quarantena”. Ed ancora: “Quanto sei bella Chiara con quel top”, “Stupenda, ci manchi”, “Tu sei e sarai sempre la migliore”, “Meravigliosa”, “Le tue fono sono tutte sensazionali”, “Ma la bellezza!?”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Quarantine day 28 💪🏻 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 4 Apr 2020 alle ore 9:29 PDT

Nei giorni scorsi Fedez l’ha voluta immortalare in maniera ironica, visto che ormai sono chiusi da tempo parrucchieri ed estetiste. Chiara Ferragni è apparsa irriconoscibile con baffi, barba, sopracciglia folte, basette e una serie di tatuaggi su guance e fronte. “Gli effetti della quarantena: 1 mese senza estetista e scopro di aver sposato Post Malone”, ha scritto Fedez sotto al filmato che la ritraeva in quel modo inedito.

