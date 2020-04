“Una meraviglia”. Anna Tatangelo è irresistibile: si presenta così e lascia tutti senza parole

Anna Tatangelo sembra voler mettere da parte il passato e decide di ‘ballarci su’. Sempre più sexy, Anna Tatangelo si dedica al ballo e ai suoi fan, condividendo molti momenti trascorsi in casa. L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha postato sul suo profilo Instagram un video Tik Tok in cui non poteva che mettere in bella mostra un fisico perfetto. E la reazione dei numerosi fan non poteva certamente tradire gli intenti: Anna fa il pienone di like e di complimenti, come sempre.

Attiva sui social, soprattutto da quando ha detto addio a Gigi D’Alessio. Anna Tatangelo ha trovato il modo per dimenticare, o meglio, per guardare avanti e il balletto condiviso con i suoi fan non è la prima prova di bellezza e talento sfoggiati dalla cantante di Sora. Di recente Anna Tatangelo ha pubblicato numerose fotografie in cui era impossibile lasciarsi sfuggire ogni dettaglio di una bellezza disarmante. E i fan non possono che seguire appassionatamente le vicende che riguardano la cantante, che pare sembra dedicarsi anche ad altre discipline artistiche, come appunto il ballo. (Continua a leggere dopo la foto).



















In super stile ‘sporty’, con completino total black, con una maglia semitrasparente all’altezza del seno e una linguaccia: il fermo immagine di Anna schiarisce ogni dubbio. Dopo l’addio a Gigi, per Anna sembra essere iniziato un nuovo capitolo di vita, del tutto differente da quelli che la vedevano impegnata in una convivenza che più volte ha minacciato di finire del tutto, come poi è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto).















Gli allenamenti di Anna sono continui e la cantante sembra volersi dedicare solo ed esclusivamente a questo. Non c’è da biasimare la decisione di tenersi in fora durante un periodo di isolamento dovuto. E i frutti si raccolgono subito: i complimenti dei fan non tardano ad arrivare, arricchendo di autostima lo spirito di una donna in parte indebolito dalla rottura di una relazione che, come si sa, rappresenta pur sempre un fallimento da cui dover inevitabilmente ripartire. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Anna Tatangelo trionfa in rete con il balletto super sexy pubblicato su Instagram. I fan impazziscono: “Che meraviglia”, “Bellissima”. Ma messe da parte alcuni momenti di genuina vanità, Anna Tatangelo ha dedicato anche un post dalle parole toccanti: “In questi giorni quando guardo fuori mi soffermo a pensare alle cose che spesso diamo per scontate, presi dalla frenesia della nostra quotidianità. Mi alzo la mattina sperando che le notizie in tv siano diverse, che i dati siano migliori di quelli che sono, ma purtroppo la realtà è un’altra. Per favore rimaniamo tutti a casa e per ora limitiamoci a guardare fuori dalla finestra. La nostra finestra sul mondo possono essere i social e i mezzi di comunicazione che ci tengono informati, uniti con parole, musica, videochiamate alle persone care. C’è molto da fare, bisogna avere pazienza, ma ne usciremo se ognuno farà la sua parte: stare a casa propria”.

