Elisabetta Canalis, tutti notano quel dettaglio nella nuova foto

La bellissima showgirl Elisabetta Canalis è solitamente molto apprezzata per le sue foto cariche di sensualità. Ma in una delle sue ultime immagini postate sul social network Instagram i suoi fan si sono soffermati soprattutto su un dettaglio alquanto insolito. Entrando maggiormente nello specifico, vedendo il suo scatto, il piede sinistro pare più lungo in maniera innaturale. E quindi i follower si sono letteralmente scatenati, pensando soprattutto che si sia trattato di un ritocco.

Tanti i giudizi e le ipotesi da parte degli utenti, che hanno iniziato a bombardarla di messaggi. I commenti principali sono stati: "Ma quanto porti di piede?", "Numero di scarpe? 55?". Altri ancora pensano che possa trattarsi di altro, infatti hanno scritto: "Più che ritocco sembra l'effetto dell'obiettivo usato", "Magari rifletti e considera il punto di vista dell'obiettivo invece di dare giudizi di valore". Ma non è finita qui, perché ci sono stati altre considerazioni polemiche.



















Nonostante alcuni fan l'abbiano difesa a spada tratta, puntando quindi sui diversi punti di osservazione, un hater ha rincarato la dose: "Dai scusa, se metto una foto mal sagomata, se è sbagliata o effetto dell'obiettivo ne faccio un'altra. Mi dispiace solo perché è bella e non ha bisogno di ritoccarsi". Chissà se la stessa Elisabetta avrà voglia di rispondere e fornire spiegazioni sul post in questione. Certo, sembra una polemica abbastanza esagerata visto che non c'è nulla di clamoroso.























Nonostante le critiche, bisogna anche sottolineare gli aspetti positivi per completezza di informazioni. La foto ha collezionato infatti oltre 41.500 like. E non sono mancati i numerosi complimenti: "Per me resti la più bella", "Vai Eli", "Ammazza che bella che sei", "Troppo bella", "Tu mi piaci sempre". Ed altri hanno aggiunto ancora: "Completamente illegale", "Sembri una diciottenne", "Sei uno spettacolo", "Sei top, bellezza esagerata", "Sei la numero uno".

Nei giorni scorsi Elisabetta Canalis aveva manifestato la sua preoccupazione per ciò che sta accadendo negli Stati Uniti: “Sono tutte rapine e home invasion. Uomini e donne assaliti nella propria casa. […] Quindi non solo abbiamo l’emergenza del coronavirus ma anche la criminalità”. Quindi, la donna si è mostrata decisamente molto impaurita e spera che questa situazione possa finire il più presto possibile”.

