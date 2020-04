Ha fatto discutere per molto tempo in televisione per le sue turbolenze amorose. Parliamo della bellissima Elena Morali, al centro del gossip per la sua relazione passata con il comico Scintilla. Inoltre, secondo quanto riferito da alcune persone, attualmente starebbe trascorrendo la quarantena insieme a Luigi Maria Favoloso, l’ex partner di Nina Moric. Nelle scorse ore è ritornata a pubblicare sui social network ed è riuscita ancora una volta ad infiammare tutti i suoi fan.

Il personaggio televisivo, volto in passato de ‘La Pupa e il Secchione’, è di una bellezza infinita. Anche in altre circostanze è stata in grado di catturare tutta l’attenzione dei suoi follower in virtù dei suoi scatti che sfiorano la censura. E uno dei suoi ultimi post ha intrapreso la stessa strada, tenuto conto che decine di utenti hanno evitato per poco di incorrere in malori dinanzi alla sua spettacolare immagine. I mi piace ed i commenti sono stati numerosissimi. (Continua dopo la foto)



















Nella foto in questione, in bianco e nero, Elena indossa soltanto una canotta, ma sotto ha ‘dimenticato’ di mettere altro. In aggiunta, la stessa non riesce assolutamente a contenere il suo generoso décolleté, che si può intravedere in tutta la sua esplosività e magnificenza. Gli occhi chiusi e le sue due mani tra i capelli rendono tutta l’istantanea ancora più interessante. E nella didascalia ha scritto, non si sa se rivolgendosi a Favoloso: “Il pensiero di te è una droga per me”. (Continua dopo la foto)























Quasi 40 mila i like ottenuti in poche ore. E i suoi seguaci, letteralmente in preda alle fantasie di ogni genere, l’hanno inondata di complimenti. Vediamo quali sono stati i post più rappresentativi: “Mamma mia”, “Sei la numero uno”, “Wow, sei bellissima”, “Sempre stupenda Elena”, “Sei la fine del mondo”, “Sei uno splendore”. E ancora: “Ammazza quanto sei bona”, “Una principessa”, “Favolosa in tutte le foto”, “Da paura”, “Bella come il sole, sei il top”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Il pensiero di te è una droga per me ✨ Ph. @sirioseru76 Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal) in data: 2 Apr 2020 alle ore 12:35 PDT

A ‘Pomeriggio 5’, nel recente passato Luigi Favoloso aveva confessato di avere un certo interesse per la Morali: “Siamo a Beirut e stiamo andando a Damasco. Sono con Elena. Questo signore è stato allontanato da lei, non lo accetta e la vuole fare apparire come una pazza. Io e lei non siamo fidanzati, ma io la sto corteggiando. Mi piace molto”. E sicuramente sarà rimasto molto contento di poter vedere quest’ultima foto che ha scaldato i cuori di tutti.

Veronica Burchielli e Andrea Iannone: l’ex UeD rompe (finalmente) il silenzio