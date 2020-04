Veronica Burchielli e Andrea Iannone: l’ex UeD rompe (finalmente) il silenzio

Negli ultimi giorno, sui social di Andrea Iannone e Veronica Burchielli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che da poco ha chiuso con Alessandro Zarino, ex volto di Temptation Island e tronista del dating show condotto da Maria De Filippi, gli utenti più attenti hanno notato strani movimenti ritenuti da qualcuno indizi utili per scovare una ‘nuova’ coppia.

Veronica Burchielli e Andrea Iannone sono tornati da poco single. Come detto, la giovane ha rotto con Alessandro Zarino, mentre il motociclista è stato lasciato da Giulia De Lelli, in questi giorni beccata insieme al suo storico ex fidanzato, l’ex tronista di Uomini e Donne e deejay veronese Andrea Damante. Veronica ha spiegato a tutti che, nonostante abbia provato a salvare e difendere quella relazione con Alessandro, ogni suo sforzo è stato vano e i due hanno preso strade opposte. (Continua a leggere dopo la foto)



















Ma proprio dopo le dichiarazioni della Burchielli, come riporta Il Giornale, Amedeo Venza (altro ex volto di Uomini e Donne) lanciava lo scoop che riguarda lei e Andrea Iannone. “Sta per nascere una nuova coppia, ma credo dobbiamo attendere il dopo quarantena – ha commentato Amedeo Venza su Instagram con tanto di screenshot dei like di Veronica Burchielli ad Andrea Iannone – Io vi posto lo screen […] che dimostra i like sulla foto di Iannone…non vorrei che la Burchielli magari ci ripensa e lo toglie […]”. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo il gossip iniziato a circolare a poche ore dall’annuncio della fine della storia con Zarino, Veronica ci ha tenuto a fare chiarezza. Lo ha fatto mandando un messaggio a Deianira Marzano, poi ha chiarito nuovamente dal suo account Instagram. “Ho letto gli articoli e prima che si creino gossip sciocchi ci tengo a chiarire la mia posizione – si legge nel messaggio inviato dalla Burchielli alla blogger – .Non sono like tattici, Iannone lo seguivo già da tempo e già gli mettevo i like, così come ad altri personaggi famosi”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “Ho smentito questo gossip tramite un altro profilo ma visto che si continua a vociferare sciocchezze con commenti poco carini, chiarisco nuovamente la situazione direttamente dal mio profilo”, ha scritto. E quindi è passata al chiarimento: “Tra me e Iannone non c’è niente, non ci conosciamo nemmeno, non ci siamo mai visti. Sono una appassionata di moto e chi mi conosce sa che è una passione che porto avanti da quando sono bambina”.

“Davvero?”. GF Vip, Sossio Aruta non crede alle sue orecchie. Gli inquilini l’hanno combinata ‘grossa’