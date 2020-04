“Microbo senza cervello!”. Karina Cascella distrugge l’ex volto di Uomini e Donne

Karina Cascella ha cominciato la carriera in tv come opinionista di Uomini e Donne. I suoi modi schietti (a volte un po’ troppo) e il fatto di non avere peli sulla lingua l’hanno presto fatta diventare famosa. Amata e odiata dal grande pubblico. Sono passati tanti anni da quei tempi. Nel frattempo Karina è diventata mamma, ha chiuso la storia d’amore con Salvatore Angelucci, che aveva conosciuto proprio nello studio di Maria De Filippi, e ora vive una relazione che procede a gonfie vele con il nuovo compagno Max Colombo, che le ha anche già fatto la proposta di matrimonio.

Pochi mesi fa Karina annunciava l’inizio della convivenza su Instagram, poi delle imminenti nozze: “Da domani non saremo più solo io e te, ma saremo accompagnate da colui che hai conosciuto, amato e con cui desideri vivere. Sarà un nuovo inizio per noi amore mio”. A causa dell’emergenza sanitaria, la Cascella ha dovuto rinviare le nozze e in questi giorni si sta intrattenendo con i suoi fan sui social commentando anche quello che succede a molti altri personaggi del mondo dello spettacolo. (Continua a leggere dopo la foto)



















Sempre schietta e senza peli sulla lingua, questa volta l’opinionista dei salotti di Barbara D’Urso ha puntato i suoi artigli su un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Pechino Express. Stiamo parlando di Soleil Sorge, che già ieri era stata criticata dal giornalista Alberto Dandolo e dalla showgirl Elena Santarelli, alla quale la Sorge ha risposto con un commento di cattivo gusto: “Le do del lei perché non la conosco e ha anche una certa età ormai per cui evito di andare oltre anche con i miei pensieri sulla persona… Magari dedicasse più tempo alla propria felicità anziché agire da hater invidiosa e frustrata ma soprattutto ignorante anche la sua carriera tornerebbe ad avere un senso“, ha scritto. (Continua a leggere dopo la foto)















A questo punto è intervenuta la Cascella, che per niente intimorita ha sparato a zero contro la giovane influencer: “Ma davvero questo microbo (perché di ciò si tratta) si permette ancora di parlare? Ma davvero tale Soleil Sorge, senza un minimo di cervello, attacca e offende una donna come Elena Santarelli? Oppure Cecilia Capriotti? Mi ha bloccata tempo fa per fortuna, quindi non posso taggarla.. perché? Perché le ho scritto chiaramente cosa penso di lei“, riferendosi a Soleil, “una nullità che non dovrebbe avere la possibilità di esprimersi perché dice solo minchiate“. (Continua a leggere dopo la foto)









Lo scorso anno l’opinionista si era scagliata contro Soleil dopo le sue dichiarazioni su Sstefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta: “Ma questa qui fa davvero? Innanzitutto non siamo a Temptation Island, ma poi parti con quale presupposto? Di andare a rompere a una coppia? E poi sai, manco a dire che certe cose nascono con sentimento, perché poi lì sono situazioni dicili. Magari si conoscevano, nasceva qualcosa di profondo. No, lei parte proprio col principio di dire ‘Sì, carino potrebbe essere qualcuno con cui divertirmi’. Bel ragionamento, da brava ragazza insomma. Osceno. Ho trovato questo video osceno. Oscena lei, con tutto il rispetto parlando. Ma si può dire una cosa del genere di uno che neanche conosci? Che sai in precedenza che è danzato? Se lei deve essere l’esempio per le ragazzine siamo messi male”.

