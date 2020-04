Pronto Detto Fatto, Jonathan Kashanian incalza Bianca Guaccero. Il gossip sulla coppia vip è esploso

Stanno circolando da diverso tempo con una certa insistenza notizie riguardanti l’addio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Infatti sembra proprio che i due ballerini abbiano deciso di andare a vivere separatamente, quindi in case diverse. Questo quanto aveva rivelato nei giorni scorsi il settimanale ‘DiPiù’: “Ormai hanno preso strade differenti e hanno deciso di andare a vivere in case diverse”. Oggi, venerdì 3 aprile, c’è stato un altro tassello in questa misteriosa vicenda.

Durante l'ultima diretta social di 'Pronto Detto Fatto', la conduttrice televisiva Bianca Guaccero ha fatto una rivelazione importante. Ha infatti confessato di essere molto amica con Raimondo, ma che non ha nessuna voglia di interferire o entrare nel dettaglio della loro vita sentimentale. Jonathan Kashanian ha comunque fatto di tutto per farla sbottonare un po' e la donna ha affermato che se la news fosse confermata, proverebbe davvero un gran dispiacere.



















Ecco quali sono state le parole integrali dette da Bianca: "Io non so niente. Niente ti dico! Non entro nelle sue vicissitudini. Lui è un mio grande amico. Quando balla, ti fa toccare il cielo con un dito. Sinceramente non so di questo momento delicato. Mi auguro vivamente di no". Non è stato toccato esclusivamente questo argomento nel programma in onda su Instagram. Infatti successivamente si è passati al ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.























"La coerenza! No, a parte gli scherzi, forse certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano". La puntata trasmessa nella giornata odierna è stata anche caratterizzata da diverse problematiche di natura tecnica, visto che molti utenti non sono riusciti ad ascoltarla e vederla bene. A tal proposito, la Guaccero ha dichiarato: "Mi stanno continuando a scrivere che il video non si vede e non si sente nemmeno nulla. Mi dispiace che si debba fermare". Inconvenienti che possono capitare sui social network.

Tornando a Tocca e Todaro, ‘DiPiù’ aveva scritto ancora: “Alla fine di dicembre, nonostante il tentativo di salvare il matrimonio pensando alla loro bambina, si è arrivati alla rottura. All’inizio, almeno da parte di Todaro, c’era la volontà di riaggiustare le cose ma poi non è stato possibile e lui se n’è andato da casa. Oggi Raimondo è amareggiato”, hanno concluso le fonti citate dalla rivista di Cairo Editore.

