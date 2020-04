Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha dichiarato di non voler più far parlare di sé per le sue conquiste amorose, ma per il suo talento e la sua professione. Dopo la storia d’amore con Giulia Salemi, conosciuta proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex tronista ha deciso di frenare con i social e di vivere la relazione con Isabella, la sua nuova fidanzata, lontano dal gossip.

Francesco Monte lo ha sempre detto forte e chiaro: creare pettegolezzi gli arreca disagio perché desidera far parlare di sé grazie al talento. Un'opinione maturata anche dopo le diverse esperienze (in primis quella con Cecilia Rodriguez, che lo lasciò davanti a milioni di italiani durante il Grande Fratello Vip) che poi sono finite male.



















Poche le dediche social per l'attuale fidanzata, la modella Isabella De Candia, una delle ultime era stata per il compleanno: "Gli anni passano, ma resti sempre una piccola cinesina, la Mia cinesina", aveva scritto Francesco, scatenando l'immediata reazione dei fan, estasiati da questa dichiarazione d'amore pubblica. Anche la De Candia aveva risposto al fidanzato in modo molto tenero: "Piccola Isa cresce con te".















Seppur Francesco e Isabella non sono 'troppo' social, qualche piccola dedica la concedono comunque ai fan. Nelle scorse ore, ad esempio, la modella ha fatto apparire tra le sue Stories una foto di una dedica lasciata dal fidanzato. "Buongiorno piccolina mia", è la scritta che si legge sullo specchio del bagno della loro casa. Le parole, scritte con un rossetto, sono rimbalzate sui social e le attente fan del tronista lo hanno subito colto in fallo.









Già, perché la stessa identica dedica l’aveva fatta all’ex fidanzata Giulia Salemi. Sui social gli utenti si dono divertiti a fare collage con i due scatti e a prendere in giro l’ex tronista per la poca fantasia. Ma a zittire tutti ci ha pensato proprio Isabella De Candia, che ha risposto alle critiche con poche parole: “Pensiero del giorno: ragazze, fatevi una vita!”.

