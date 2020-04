Nuovo look per Laura Torrisi. Mai vista con i capelli così! E i fan approvano: “Sei stupenda”

Nuovo e selvaggio look per Laura Torrisi, che in questi giorni, come tutti gli italiani, si trova a casa insieme a Martina, la figlia avuta dall’ex marito Leonardo Pieraccioni. Tra una ricetta e un’altra, la bellissima attrice lanciata dal Grande Fratello si è mostrata con un nuovo look. Siamo abituati a vederla sempre in perfetta forma, con il trucco la messa in piega perfetti, ma questa volta Laura Torrisi ha deciso di mostrarsi in una veste insolita.

L'attrice ha condiviso con i suoi numerosissimi fan (il suo account Instagram è seguito da oltre un milione di persone) due scatti in cui spiccano i suoi capelli ricci. Una vera leonessa, come lei stessa indica pubblicando anche l'emoticon nella didascalia. Tantissimi i commenti allo scatto, per tutti Laura in versione riccia è bellissima.



















"Sei bellissima al naturale… io lo chiamo effetto estivo, dopo giornate di mare e sole é impensabile farsi la piega x una sera e poi il giorno dopo di nuovo al mare!!", Ciao Laura ma è il tuo colore naturale dei capelli? E stupendo che colore è?", "Sono molto belli i capelli così, davvero…invece di quel liscio scuro . sempre uguale….sei molto piu' easy così". Pochi giorni fa l'ex di Leonardo Pieraccioni non ha sopportato l'intervento inopportuno di alcuni utenti sotto un posto pubblicato da lei sul suo profilo Instagram. Ha infatti deciso di scrivere una sua riflessione sul momento legato all'emergenza coronavirus e qualcuno non ha gradito assolutamente il suo commento.















Infatti c'è chi sostiene che i personaggi dello spettacolo abbiano anche in questi periodi drammatici dei fotografi personali, pronti a scattare delle immagini all'interno delle loro abitazioni. Ma questo non è vero, almeno per quanto riguarda la Torrisi, vista la sua rabbia. Come abbiamo anticipato in precedenza, nonostante abbia un carattere mite, stavolta non ce l'ha proprio fatta a lasciar passare questi messaggi ed ha quindi replicato duramente a queste accuse.









“Sono i giorni dello smarrimento. Silenzio e confusione. Ma continuo a pensare che la confusione sia buona…E che sia un ottimo posto per imparare e creare qualcosa di nuovo”. “Beati voi…che a casa avete anche chi vi fa le foto da vip…e sinceramente avete rotto i cog…i”. L’attrice ha replicato senza fare troppi giri di parole: “Le foto sono vecchie e i cog…i li avete rotti voi con la vostra rabbia e i vostri giudizi. Se non potete essere di aiuto, abbiate almeno la decenza di stare in silenzio”.

