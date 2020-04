La showgirl Aida Yespica l’abbiamo vista spesso molto attiva sui social network ed anche in televisione, dove aveva raccontato delle varie problematiche legate al fatto che non veda il figlio avuto con l’ex calciatore della Roma, Matteo Ferrari. Ma è da tanto tempo che la donna non dà tracce di sé e i suoi fan stanno iniziando seriamente a preoccuparsi. Secondo quanto si può vedere sul suo profilo Instagram, l’ultimo scatto social è datato 12 febbraio, quindi quasi due mesi fa.

Il giallo si infittisce e nessuno riesce a darsi una spiegazione. Averla vista troppo provata nelle sue ospitate televisive sta facendo preoccupare ancora di più i suoi follower e gli ammiratori in generale. Da parte sua non ci sono comunicazioni ufficiali, anche se dopo questo allarme molti sperano che lei possa uscire a galla e spiegare cosa sia accaduto, se ovviamente è successo qualcosa. In un periodo contraddistinto da tanti timori, questa incertezza su come lei stia non fa dormire sonni tranquilli.



















Nell'ultimo post di tante settimane fa aveva indicato il 'Lefay Resort & Spa' sulle Dolomiti come il luogo prescelto per rilassarsi. Si era immortalata seduta su una poltrona e con gli occhiali da sole. Ma nessuno si sarebbe poi aspettato successivamente una sua così lunga assenza. Nessuna foto sul suo profilo, quindi molti si stanno chiedendo cosa sia intenta a fare in queste giornate di quarantena. Ma andiamo a vedere cosa le era successo nel periodo precedente.























Aveva rivelato di aver avuto una clamorosa relazione sentimentale con una donna nota: "Ho amato una donna, è stato un amore folle. Si è trattato di un errore. Adesso sono madre, non lo rifarei. Non posso dire chi è perché è un personaggio famoso. Sono stata molto male. Chi è? Un personaggio che conosciamo tutti. La relazione è finita dopo un po' perché mi sono resa conto che non ce la facevo più, non volevo stare male. Il personaggio è troppo famoso e il nostro rapporto non si poteva tirare fuori".

E sul figlio Aron che non vede da molto, la Yespica veva dichiarato: “Non lo vedo da 4 mesi. Conoscete la situazione politica del Venezuela e sono mesi che aspetto il passaporto. Ho provato a fare l’impossibile per vederlo. Non ho passaporto, il visto americano mi è scaduto. Lui vive a Miami con il padre e non riesco più a vederlo. Pensavo che i rapporti con il mio ex fossero sereni, finché non ha provato a togliermi il bambino”.

