“Tutto fatto di nascosto, alcove lontane…”. Eros Ramazzotti, viene fuori tutto sulla nuova fidanzata

Eros Ramazzotti sembra aver ritrovato il sorriso. Il cantante, dopo aver detto addio a Marica Pellegrinelli, ha deciso di tornare a credere nell’amore. Roberta Morise sembra aver saputo conquistare il cuore di Eros, più volte rimasto deluso dalle sue relazioni sentimentali. E come si sa, lei vive a Roma dove ogni giorno conduce la trasmissione “I fatti vostri” insieme a Giancarlo Magalli.

La distanza tra Milano e Roma non impedisce ai due di continuare serenamente la loro relazione, anche se al momento sembra limitarsi, com’è giusto che sia, solo alle telefonate e ai messaggini. Roberta Morise ha avuto altre relazioni con personaggi famosi, come quella con Carlo Conti e con il tennista Potito Starace. Oggi la bella Roberta torna a sorridere più forte di prima: “Roberta è una ragazza molto riservata ma non ci stupirebbe che è così innamorata, perché in queste settimane sembra davvero aver ritrovato il sorriso. È radiosa”, hanno raccontato al settimanale Di Più Tv alcune persone che lavorano dietro le quinte del programma Rai che la Morise conduce. (Continua a leggere dopo la foto).



















Durante un’intervista rilasciata sul settimanale “Oggi”, si è scoperto che i due sono uniti da molte passioni in comune: “La musica, per entrambi ragione di vita. Poi il buon vino, i viaggi, la campagna, gli affetti, la vita semplice. Entrambi attaccati alle piccole cose, quelle vere”. E dal settimanale si apprende che: “Persone vicine a entrambi raccontano di un rapporto tenero, romantico, quasi adolescenziale. In quei giorni sono inseparabili. Cene in luoghi segretissimi e notti trascorse in alcove lontane da occhi indiscreti. Camini accesi, tappeti su cui adagiarsi e buon vino rosso hanno fatto il resto”. (Continua a leggere dopo la foto).















Insomma, quando era possibile vedersi, Eros e Roberta sapeva organizzarsi. Eros Ramazzotti sembra molto preso da questa nuova relazione. E sembra aver ritrovato il sorriso proprio grazie alla conduttrice calabrese. I due fanno sul serio? Pare di sì. Lo dimostra il fatto che Eros non abbia mai smentito il gossip sul loro rapporto, cosa che invece aveva fatto quando gli erano stati attribuiti flirt non veri. E poi si sa che il cantante ha sempre amato la verità e quando è stato il caso di intervenire, ha sempre parlato ai suoi fan a cuore aperto. (Continua a leggere dopo la foto).









Bisogna ricordare che, dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, Eros è rimasto single per un diverso tempo, ma adesso la situazione si è capovolta. Infatti, se da un lato vediamo un Eros Ramazzotti felice e innamorato, dall’altra l’ ex moglie, Marica Pellegrinelli, sembra vivere un momento di crisi e di rottura con Charley Vezza. Finito questo momento di emergenza sanitaria, si comprenderà se anche la relazione con Roberta riuscirà a spiccare il volo e se tra i due si potrà parlare, un giorno, anche di convivenza. Lui vive a Milano e Roma non è per nulla dietro l’angolo.

