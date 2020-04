“Wow, tutto fuori!”. Diletta Leotta, sul terrazzo con lui. Il lato b trionfa e non solo…

Quanto è bella Diletta Leotta, anche in quarantena e quanto è fortunato Daniele Scardina, che in casa con lei. Insieme infatti, i due, stanno trascorrendo la quarantena insieme nell’appartamento della conduttrice di Dazn. La rivista Oggi li ha paparazzati sul terrazzo della conduttrice, intenti ad allenarsi: “In una calda mattinata di Milano certa dell’assenza dei paparazzi (o forse proprio il contrario) Diletta guadagna il terrazzo del suo appartamento e inizia una sessione di ginnastica.

La bella siciliana non era in tuta ma in micro bikini azzurro cielo. E non da sola. Il suo compagno di sudata è King Toretto. La coppia si è riunita prima che il decreto Covid la dividesse. È lui, Scardina, l’istruttore, escogita gli esercizi, conta le flessioni e incita la sua allieva. Poi qualche minuto di relax sui lettini e un bel bacio. I due non perdono occasione di fotografarsi a vicenda”. I due sono insieme nell’appartamento della conduttrice di Dazn e proprio nei giorni scorsi hanno festeggiato una data molto importante: il compleanno del pugile. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Happy Birthday” ha scritto la Leotta su Instagram al fianco di una foto che li vede insieme, abbracciati e felici, con tanto di festoni, palloncini e torta con le fragole. King Toretto ha compiuto oggi 28 anni e la sua dolce metà ha voluto regalargli una giornata speciale, seppur in quarantena. Una piccola festa in casa, i cui preparativi sono stati mostrati anche su Instagram con foto e stories particolarmente apprezzate anche dai follower della nota conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)























In qualunque posa e outfit appaia Diletta Leotta sui social, ogni sua foto riceve regolarmente una pioggia di like e commenti, per la maggior parte maschili, che alternano battute maliziose e complimenti lusinghieri. Così è accaduto anche negli ultimi giorni, quando la presentatrice ha postato sui instagram una sua foto con dicitura: “Felicissima di annunciarvi che #105takeaway arriva anche in TV!!! Tutti i giorni dalle 12 alle 13 ci vediamo su @radio105 Tv, canale 157”. (Continua a leggere dopo la foto)



Mentre c’è chi sottolinea che evidentemente per Diletta è finita la quarantena, c’è anche chi annuncia ufficialmente che per raggiungere la presentatrice farebbe carte false, anzi… autocertificazioni false, o addirittura uscirebbe senza autocertificazione, rischiando multe salate. Come tutti d’altronde.

