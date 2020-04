Cristina Buccino, tuta super aderente e nudità in bella vista: “Una bellezza unica”

La modella e showgirl italiana Cristina Buccino è più sexy che mai, infatti nelle ultime ore ha decisamente mandato in tilt i social con uno scatto molto ‘bollente’. Una delle sue ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram è stata molto apprezzata dai suoi fan, che si sono quindi letteralmente scatenati con le loro fantasie più disparate. Non è la prima volta che si immortala così, ma stavolta, stando a quanto si può leggere dai commenti, l’istantanea ha raccolto un consenso straordinario.

Alcuni utenti si sono quasi sentiti male, vedendo quell’effetto nella foto che ha stupito un po’ tutti. Il look e la posa scelti hanno fatto il resto, con un ‘vedo non vedo’ che ha raggiunto i risultati sperati. In molti sperano che in futuro possa presentarsi ancora così. Lo chiedono la maggioranza dei suoi oltre 2,6 milioni di follower, che la osannano da sempre. Nonostante in televisione non sia protagonista assoluta, riesce a farsi conoscere sempre più in rete. (Continua dopo la foto)



















Entrando maggiormente nel dettaglio, la sua immagine riflessa ha ‘scioccato’ positivamente tutti. Si può infatti ammirare una tuta estremamente aderente con l’effetto nudità. Le sue curve sono mozzafiato ed impeccabili. Se da una parte gli uomini la considerano uno dei sogni proibiti della loro vita, dall’altra c’è anche una platea di donne che l’adora. Tante di loro infatti vorrebbero essere come la 34enne ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Vediamo come hanno reagito i fan. (Continua dopo la foto)























Oltre 28.500 i mi piace conquistati da Cristina. La quale ha anche avuto il piacere di poter leggere decine di messaggi positivi: “Sei illegale”, “Bellissima, ma sei troppo vestita…”, “Sei uno spettacolo, lo sai?”, “Sei la donna più bella d’Italia, hai davvero tanta tanta classe”, “Sei stupenda”, “Ma sei favolosa”. Altri hanno scritto ancora: “Vedo otto te…e”, “Sei una donna meravigliosa, ti amo moltissimo”, “Una regina”, “Una bellezza unica”, “Veramente eccezionale”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Double. Ph. @andreamete ❤️ Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino) in data: 31 Mar 2020 alle ore 7:17 PDT

In passato sulla Buccino erano circolate alcune clamorose indiscrezioni su un suo flirt con l’esterno offensivo della Roma, Kolarov, ma era stata lei stessa a smentire: “Oggi è uscito un gossip su di me e su questa persona che non conosco, ma non so come è fatto e non so nulla su di lui. Mi chiedo chi sono questi quattro mentecatti che s’inventano queste cose”.

