Incinta per la seconda volta! Le foto del pancione, che hanno subito fatto il giro della rete, parlano chiaro: l’attrice e il marito, anche lui famosissimo, aspettano un altro bebè. Sposati dal febbraio 2014 (hanno avuto la prima figlia Arlo Day il 4 agosto 2015. Da sempre riservatissimi, anche questa volta non hanno ancora fatto annunci ufficiali, ma gli scatti rubati a Los Angeles e pubblicati sul Daily Mail non lasciano spazio a dubbi.

L’attore porta a spasso col passeggino la primogenita mentre la moglie, vestita con una salopette nera, sfoggia un pancione più che evidente. Entrambi con gli occhiali da sole e lui anche con il cappello sembrano irriconoscibili in questa foto ma sono due volti amatissimi del mondo delle serie tv americane: la cicogna è in arrivo per Leighton Meester e Adam Brody. (Continua dopo la foto)



















Lei, Leighton, classe 1986, è l’attrice diventata famosissima per aver interpretato il personaggio di Blair Waldorf nella serie televisiva Gossip Girl. Ma ha anche partecipato a diverse campagne pubblicitarie, è pure cantante (ha inciso due album) e ha lavorato in Country Strong, Scusa, mi piace tuo padre e The Judge e attualmente è nel cast della serie Single Parents. (Continua dopo la foto)















Anche il marito e futuro papà bis Adam Brody, che è nato nel 1979, è il volto di un’altra celebre serie tv: era il mitico Seth Cohen di The O.C.. Ma è anche noto per Una mamma per amica, Il bacio che aspettavo, Thank You for Smoking, Finché morte non ci separi. E prima di legarsi alla Meester nel 2013 è stato a lungo fidanzato con la collega di set Rachel Bilson (che in The O.C. interpretava Summer) (Continua dopo foto e post)











Come detto, sulla seconda dolce attesa che dalle foto sembra più che palese non è arrivato alcun annuncio ufficiale. La notizia arriva proprio mentre la coppia amatissima di attori, che per quanto possibile ha sempre mantenuto molto riserbo, sta celebrando il sesto anniversario di matrimonio, avvenuto con una cerimonia molto intima all’inizio del 2014.

