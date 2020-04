Neanche in questo periodo particolarmente delicato che stiamo vivendo smettono di circolare le fake news. L’ultima è davvero di cattivo gusto e non si capisce cosa abbia spinto qualcuno a metterla in giro. La fake new in questione riguarda Maurizio Costanzo. Secondo la fake new che è stata messa in giro, il conduttore marito di Maria De Filippi avrebbe contratto la malattia del momento. Ma è falso. Eppure in rete è circolata la notizia del suo contagio. No, non è così: Maurizio Costanzo sta benissimo e non è affatto stato contagiato.

Ma chi ha messo in giro questa voce? E perché lo ha fatto? Si tratta di una cosa seria e con la salute non si scherza. Eppure c’è qualcuno senza scrupoli che non pensa alle conseguenze… Forse ciò che ha fatto pensare che Maurizio Costanzo fosse stato contagiato è il fatto che il suo programma, il Maurizio Costanzo Show, è saltato. Così qualcuno ha fatto due più due… Il punto è che in questo periodo sono tanti i programmi tv che sono saltati. Continua a leggere dopo la foto



















E non solo per il contagio dei conduttori. Pensiamo per esempio a Ballando con le stelle o a La Corrida: programmi che sono saltati senza che ci fosse nessuno malato. Quindi la fake new su Maurizio Costanzo non ha senso. Visto, però, che la notizia continuava a circolare in modo insistente, l’ufficio stampa di Maurizio Costanzo ha deciso di intervenire per smentire tutto. “Maurizio Costanzo sta bene, grazie a Dio. La notizia della positività è una fake news fuori luogo e di pessimo gusto”. Continua a leggere dopo la foto















Per quanto riguarda lo storico programma condotto dal marito di Maria De Filippi, le riprese sarebbero dovute iniziare proprio in questo periodo ma, data la situazione di emergenza, il tutto a slittato a data da destinarsi. In fondo non possiamo ancora sapere, purtroppo, quando le cose torneranno alla normalità e non ha senso fare programmi in anticipo… Ma una cosa è sicura: prima o poi questa emergenza finirà. E tutto tornerà come prima. Anche i programmi televisivi. Continua a leggere dopo la foto









“Si fa prima a dire cosa resta in onda – si legge Dagospia – salta anche il ritorno del ‘Maurizio Costanzo Show’ previsto a inizio aprile. Alla base ovviamente i problemi organizzativi, l’impossibilità di rispettare le distanze sul palco, il pubblico assente in teatro e le difficoltà con gli ospiti. Rinviato a data da destinarsi”.

Anche Maurizio Costanzo costretto a fermarsi per l’emergenza coronavirus. Cosa è successo