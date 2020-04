Il settimanale ‘Chi’ è riuscito a pubblicare in esclusiva le prime immagini che immortalano nuovamente insieme Giulia De Lellis ed Andrea Damante. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha commentato così la notizia: “Dopo settimane di rumors senza mai una prova o una conferma ufficiale, Chi pubblica, nel numero in edicola, le prime foto che confermano la riappacificazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’influencer e il dj, che si erano lasciati un anno e mezzo fa, sono tornati insieme”.

Ed ha continuato: “Non solo, ma stanno trascorrendo insieme la quarantena a Pomezia, nella casa di Giulia, da dove escono soltanto per fare la spesa per loro e per la famiglia dell’influencer”. Ed è di poco fa la rottura del silenzio da parte della giovane, che ha finalmente parlato ai suoi fan. Alcuni ritengono infatti che lei abbia venduto le foto con il suo ex, ma la De Lellis ha replicato per le rime dicendo chiaramente di non essere una persona che fa cose simili. (Continua dopo la foto)



















Stando a quanto riportato da ‘Bitchyf’, l’influencer laziale ha avuto un botta e risposta con una follower. Quest’ultima le ha detto: “L’esclusiva con la rivista te la sei rovinata da sola. Attenta ai dettagli la prossima volta”. E la De Lellis ha ribattuto: “Tesoro, parti dal presupposto che io non faccio parte di quelli che si vendono! Ma anche se fossi così disperata, almeno un po’ di blush, o un filo di mascara, conoscendomi, non lo avrei messo su? Mio Dio, sembro un ce..o dai!”. (Continua dopo la foto)























Quindi, in maniera alquanto ironica e polemica ha smentito in maniera categorica un suo possibile accordo con i paparazzi e quindi con il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Soltanto qualche ora fa era invece giunta la news su un tentativo estremo fatto dall’ormai ex sua dolce metà, Andrea Iannone, che avrebbe fatto praticamente di tutto per provare a riconquistarla. Ecco cosa lo stesso ‘Chi’ aveva riferito a proposito del pilota di motociclismo. (Continua dopo la foto)

Questa l’indiscrezione: “Il pilota non demorde e, poco prima della quarantena, tenta l’ultimo affondo e si presenta da Giulia e dalla sua famiglia; è tardi. La De Lellis è già lontana. L’ultimo tentativo per riconquistarla da parte di Iannone va a vuoto perché Giulia, nel frattempo, ha già deciso come riempire la sua vita”. Nulla da fare quindi per Andrea, che dovrà necessariamente andare avanti per la sua strada.

Anna Tatangelo, il figlio Andrea compie 10 anni: la foto per il suo compleanno