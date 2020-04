Nei giorni scorsi, decisamente per scherzo, Jonathan Kashanian aveva fatto riferimento al calciatore ex Milan Adil Rami e a Bianca Guaccero. E subito era esploso il gossip, con i fan della conduttrice televisiva speranzosi della possibilità che lei stesse per iniziare una storia d’amore. Ma successivamente il tutto era stato smentito dalla diretta interessata. La presentatrice tv ha deciso comunque di non restare in silenzio ed ha fatto alcune precisazioni sul settimanale ‘Chi’ di Signorini.

Bianca ha infatti ammesso che, nonostante adesso non sia certamente il periodo giusto per cominciare una nuova relazione sentimentale, non è da eliminare a priori la possibilità che ci possano essere delle conoscenze. Poi, una volta terminata la quarantena, si potrà eventualmente pensare ad una frequentazione. Queste le sue parole: "Non escludo che la quarantena a lungo possa farmi venire voglia di approfondire un'amicizia e che parlando, anche a distanza, possa nascere un sentimento".



















Ed ha aggiunto: "Ma questo non è certo il momento migliore per iniziare una storia d'amore". In seguito, la conduttrice di 'Detto Fatto' ha dichiarato che l'interruzione del programma le sta permettendo di viversi maggiormente la figlia Alice: "In questo momento sono completamente appagata dall'amore per mia figlia Alice. Giochiamo, la trucco da principessa, la pettino…Tutte cose che di solito raramente riesco a fare fagocitata dal lavoro".























La Guaccero ha affermato ancora: "In fondo essere single mi aiuta a mantenere quella spensieratezza necessaria per lei". Poi impossibile non soffermarsi più nel dettaglio sulla situazione causata dal Covid-19: "In una situazione d'emergenza ciò che non abbiamo passa in secondo piano, la priorità è proteggere quello che abbiamo". Ricordiamo che a livello professionale Bianca ha iniziato il format innovativo 'Pronto Detto Fatto' sul social network Instagram.

Qualche giorno fa aveva emozionato tutti i suoi fan pubblicando su Instagram una sua vecchia foto col pancione ed aveva commentato: “Credo che in un momento come questo… non ci sia immagine più evocativa della speranza… nascere… custodire la vita. Ed è a questo che dobbiamo pensare, a custodirla questa vita fino a quando riapriremo le porte delle nostre case… perché quando tutto questo finirà dovremmo avere uno sguardo nuovo davanti alla nostra esistenza”.

