Wanda Nara in tutta la sua ‘enormità’: il top è micro e tutto salta fuori

Nelle scorse ore la showgirl Wanda Nara ha dovuto fare i conti con le sferzanti critiche dell’ex marito Maxi Lopez, che l’ha accusata di aver violato la quarantena viaggiando da Parigi alla Lombardia: “Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza”.

Messa da parte questa spiacevole vicenda, la procuratrice del calciatore del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, ha deciso di rendere molto interessante il suo profilo Instagram pubblicando una storia decisamente intrigante. Nonostante non si possa commentare sotto, è praticamente scontato ipotizzare che i suoi fan si siano letteralmente scatenati nelle proprie case ed avranno indubbiamente rischiato di avere anche alcuni svenimenti dinanzi alla sua sensualità. (Continua dopo la foto)



















Normalmente lei è solita postare immagini ‘bollenti’ ed anche in questo caso è stata fatta la stessa cosa. Infatti, si è immortalata con un’incredibile scollatura del suo top, che non è proprio riuscito a nascondere il suo bellissimo lato A. Il suo esplosivo décolleté è ben visibile ed è stato apprezzato in maniera esagerata dai suoi follower. Gli occhi degli utenti sono inevitabilmente caduti lì e sicuramente anche Mauro Icardi sarà stato felice di vedere sua moglie in questa veste. (Continua dopo la foto)























La stessa istantanea però successivamente l’ha proposta anche come foto vera e propria. E c’è stato un diluvio di commenti. Oltre a più di 209 mila like, gli ammiratori le hanno lasciato decine di messaggi: “Le tue te…e sono favolose”, “La bellezza argentina”, “Sei sempre più bella”, “Una bomba”, “Sei un vero incanto”. E poi: “Wanda cara, quanto sei bella”, “Mamma mia quanto sei in forma”. Ma non mancano le polemiche: “Pensa ai tuoi figli, non a uscirle”. (Continua dopo la foto)

Tornando a Maxi Lopez e all’accusa via social, il suo messaggio era proseguito così: “Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? Mi indigna che tu non ne abbia coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l’abbia notato”. Chissà se avrà voglia o meno prima o poi di replicare.

Diletta Leotta, maglia trasparente e seno in vista: l’annuncio passa in secondo piano