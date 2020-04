Al Bano Carrisi è tornato in tv grazie a Maria De Filippi. La conduttrice ha voluto lui e la ex moglie, Romina Power, come ospiti speciali del Serale di Amici e ogni venerdì sera la coppia di ‘Felicità’ regala canzoni e momenti divertenti al pubblico di Canale 5. Ma questo è anche un momento difficile per via dell’emergenza sanitaria di coronavirus e il Leone di Cellino San Marco in un’intervista rilasciata al settimanale Voi ha rivelato al di avere molta paura.

Ma anche che "dobbiamo temerlo tutti per comportarci nel modo corretto e tenerlo a bada". È un virus vigliacco e invisibile e, dice Al Bano, "Prego Dio e non lo auguro a nessuno". Il coronavirus gli ha già portato via un amico, "un fratello". Nei giorni scorsi è infatti venuto a mancare Detto Mariano, suo testimone di nozze e uno dei più famosi arrangiatori e compositori italiani.



















Una volta passata l'emergenza sanitaria, Al Bano ha deciso di organizzare una grande festa nella sua tenuta a Cellino San Marco ma nel frattempo, impegno settimanale ad Amici di Maria De Filippi a parte, il cantante ha tempo per dedicarsi alla campagna, fare il contadino, mestiere che conosce bene. Alla rivista Voi dice infatti che si occupa degli animali, specialmente dei cavalli, e trascorre le sue giornate a zappare la terra.















Al Bano ha poi paragonato l'incubo del coronavirus alla Terza Guerra Mondiale, con la differenza che in questo caso il nemico è uno sconosciuto, una vera e propria incognita: "Dalle guerre si esce cambiati, più disponibili, più liberi, più cordiali, umani. In una parola, migliori", ha aggiunto il cantante. Ma spazio anche al gossip nell'intervista.











Nei giorni scorsi Loredana Lecciso aveva pubblicato su Instagram foto insieme ad Al Bano. Stanno trascorrendo insieme questi giorni di quarentena? Sì e la conferma arriva proprio dal cantante: “Lei sta qui a Cellino con me, quindi la vedo tutti i giorni”, ha ammesso. Tornerà l’amore? Non è dato saperlo, ma Carrisi ha rivelato che sia lui che Loredana sono armati per sconfiggere questo brutto virus e anche che “abbiamo smesso di esserlo tra noi”.

