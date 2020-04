L’avventura di Fernanda Lessa nella casa del Grande Fratello Vip si è conclusa da poco, la bella brasiliana è stata una delle concorrenti più chiacchierate di questa ultima edizione. Numerose le discussioni che l’hanno vista protagonista. Alla fine, però, è uscita fuori la sua vera personalità. Fernanda Lessa si è dimostrata essere una persona dolce e sensibile. Intervistata dal settimanale Chi, Fernanda Lessa ha svelato alcuni retroscena di ciò che succedeva nella casa negli ultimi giorni, fino a quando Adriana Volpe era ancora tra i concorrenti.

La conduttrice ha poi abbandonato il gioco prima del tempo perché il suocero, che era risultato positivo al coronavirus, è peggiorato velocemente. Poco dopo l'uscita di Adriana dal reality è morto. Quando Adriana è stata informata dalla produzione che il suocero stava male, la sua vita è cambiata. Adriana era diversa, sentiva un peso addosso e sembrava quasi trasformata.



















Ovviamente la turbavano i pensieri. "L'ho sentita poco fa – ha detto Fernanda Lessa di Adriana Volpe – Lei ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava. Io ero accanto a lei, muta". Ovviamente quelle immagini non sono state mostrate dagli autori. E per fortuna… Ci vuole rispetto per il dolore altrui. Ovviamente non è mancato un commento su Antonella Elia con la quale Fernanda ha litigato più volte.















"Non conosce vie di mezzo, o migliori amiche o nemiche fino alla morte. L'abbraccio finale, grazie ad Alfonso, però, è stato bello. Si potrebbe ricominciare da qui". Chissà che poi, quando anche Antonella Elia uscirà dalla casa, tra le due donne non nasca una bella amicizia… E voi che dite, potrebbe succedere? In ultimo Fernanda Lessa ha parlato della sua prima notte dopo l'eliminazione dal reality.









“Sono andata a letto con mio marito – ha confessato Fernanda Lessa -Ne avevo bisogno, è stato bellissimo”. Non poteva mancare un commento sui suoi “nemici” nella casa: “Sossio, Aristide, Paola e Denver… tutti abili giocatori: inutili”. E una bella frecciatina anche per Pago e Serena: “Ho dubbi che saranno fiori d’arancio, saranno rose appuntite”.

