Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di nuovo una delle coppie più belle dello spettacolo. Il ballerino e la showgirl, che si erano innamorati durante il talent show di Maria De Filippi Amici, si erano lasciati per un periodo piuttosto lungo poi, dalla scorsa estate, sono tornati insieme. E sono più innamorati e belli che mai. Ora tutti aspettano il grande momento, quello dell’annuncio dell’arrivo di un fratellino per Santiago. Quel momento è arrivato?

Intervistati da Chi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno confermato di essere intenzionati ad avere un altro figlio. “A me piacerebbe un altro figlio”, hanno detto al settimanale diretto da Alfonso Signorini. E questo fa pensare che si siano già messi al lavoro per regalare a Santiago un fratellino o una sorellina. A quanto pare, poi, in casa di Belen, potrebbero arrivare due bimbi: anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno pensando a un bebè. Continua a leggere dopo la foto



















A che punto siamo? Beh, questo non si sa, ma tutti speriamo che l’annuncio sia vicino. Belen e Stefano, dopo il periodo di lontananza, sono ritornati a essere una coppia e sono più legati che mai. Da poco, poi, Stefano De Martino ha promesso a Belen che gireranno il mondo insieme. E poi le foto che i due postano sui social sono una dichiarazione d’amore continua. E ora i due si godono la quarantena stando a casa. Continua a leggere dopo la foto















Intervistata da Chi Belen Rodriguez ha detto che lei e Stefano amano stare a casa: “Più tempo passiamo da soli e meglio stiamo perché il mondo ci condiziona”. E lo hanno capito in questo momento così difficile durante il quale sono stati costretti a non uscire e a rimandare quanti più impegni possibile. “Il mondo ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali” ha aggiunto Belen. Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 28 Mar 2020 alle ore 6:49 PDT

Visualizza questo post su Instagram Un abbraccio virtuale, in un momento in cui dobbiamo restare distanti per salvaguardare noi stessi e gli altri. Un gesto d’affetto, che davamo per scontato, diventa ora il bene più prezioso. Condividiamo, taggando @grazia_it, le foto delle persone care che vorremmo tornare ad abbracciare o la foto di un abbraccio. Sarà il nostro modo per comunicare a tutto il mondo che siamo uniti e, insieme, ce la faremo! @silvia_grilli #IoLeggoGrazia #TorneremoAdAbbracciarci #AndràTuttoBene Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 26 Mar 2020 alle ore 11:57 PDT



La coppia sembra non aver minimamente accusato le restrizioni delle quarantena, anzi se ne stanno a casa senza problemi e spesso lasciano a casa della madre di lei il piccolo Santagio per godersi anche un po’ di intimità. La madre di Belen abita nel suo stesso palazzo e spesso il piccolo Santiago sta con la nonna mentre mamma e papà si ritagliano un po’ di tempo solo per loro. I gesti d’amore non mancano. A Chi Belen ha confessato che Stefano pochi giorni fa le ha fatto recapitare un meraviglioso mazzo di fiori. Romanticherie al tempo del virus.

