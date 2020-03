Taylor Mega boom! Il top è micro e il seno dell’influencer ‘esplode’

Una delle influencer più seguite d’Italia ed adorate dal popolo della rete è indubbiamente la bellissima e provocante Taylor Mega, famosa per aver avuto anche una brevissima storia con Flavio Briatore e per aver partecipato a diverse trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. Nelle scorse ore è nuovamente apparsa su Instagram ed ha stupito praticamente tutti con uno scatto super ‘bollente’ che ha incollato i suoi fan davanti al cellulare e al piccolo schermo. Una foto che farà parlare molto.

Non è la prima volta che Taylor sia in grado di scatenare le fantasie degli utenti, anche se c’è da dire che in passato è anche stata suo malgrado al centro di numerose polemiche per alcuni suoi gesti ritenuti sopra le righe. Ma tornando all’attualità, l’istantanea sul social network è caratterizzata da una sensualità eccezionale. Ed i suoi ammiratori non hanno non potuto guardare con estrema attenzione quel dettaglio del suo corpo, fuoriuscito in tutto il suo splendore. (Continua dopo la foto)



















Nel post in questione la stupenda giovane ha deciso di indossare un paio di jeans ed un top di colore bianco che presentava una scollatura molto evidente. Questo ha permesso di far notare il suo incredibile décolleté, deflagrato completamente. Infatti, molti hanno pensato (e probabilmente sperato) che potesse ‘esplodere’ da un momento all’altro ed essere visibile completamente. I follower hanno fatto cadere una pioggia di like e di commenti estremamente positivi. (Continua dopo la foto)























Oltre 156 mila i like ottenuti dalla Mega, che ha scritto: “La quarantena con me non è così brutta”. Ed i suoi fan sono stati assolutamente d’accordo con lei. Infatti i commenti sono stati tutti di adorazione vera e propria: “Bella come poche”, “Ma quanto sei bella?”, “Con questa quarantena diventi ogni giorno più bella”, “Mamma mia”. Altri ancora: “Che bombe”, “Mamma mia come sei straf…a”, “Boom baby”, “Quanta roba”, “Ma esploderai!”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Quarantine with me is not so bad 😇 Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 31 Mar 2020 alle ore 7:35 PDT

Prima dell’inasprimento delle disposizioni governative, Taylor era finita al centro delle polemiche per una manifestazione con alcune sue amiche in occasione dell’8 marzo: “Eravamo sette amiche. Se vado a trovare i miei, ci ritroviamo in dieci a casa. Che faccio, lascio i nipoti fuori dalla porta? Avrebbe dovuto essere un evento enorme. Invece è stato annullato ed abbiamo deciso di fare un ritrovo fra amiche. Eravamo in sette e con le dovute precauzioni”. E già quindi una marea di critiche.

