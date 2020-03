Nei giorni scorsi l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Giulia Cavaglia, aveva deciso di parlare della sua situazione attuale da un punto di vista lavorativo e di come la sua vita fosse cambiata grazie al programma tv condotto da Maria De Filippi. La giovane aveva rivelato: “Prima di Uomini e Donne lavoravo per una multinazionale. Però mi sono licenziata quando sono diventata tronista. Ed ora faccio l’influencer, cioè promuovo, attraverso la mia immagine, diversi marchi”.

E poi aveva aggiunto: “Si tratta di un lavoro che ho in comune con Francesco. Infatti, da quando ha lasciato la televisione, lui ha continuato a portare avanti diverse attività legate al mondo di Internet ed è diventato uno scrittore. Io non so ancora di preciso quale mestiere farò da grande. Ma so che in futuro sogno di sposarmi e avere dei figli. E mi auguro che accada con Francesco, l’uomo che ha riportato la gioia nel mio cuore dopo tanto dolore”. Qualche ora fa ha parlato invece di un momento doloroso. (Continua dopo la foto)



















In un’intervista al settimanale ‘Di Più’, Giulia ha parlato delle sofferenze provocate dal dating show di Canale 5: “Uomini e Donne mi ha fatto soffrire due volte. La prima volta quando ero una corteggiatrice e sono stata rifiutata dal tronista che mi piaceva. La seconda volta quando, dopo essere diventata tronista, ho scelto un ragazzo con cui pensavo potesse nascere qualcosa di importante. Invece lui mi ha tradita pochi giorni dopo la nostra uscita dal programma”. (Continua dopo la foto)























Il riferimento è ovviamente al corteggiatore Manuel Galiano, scelto da lei nel maggio 2019. Il tradimento è sempre stato smentito da lui, ma la Cavaglia ha nuovamente toccato questo argomento confermando il gesto del giovane. In passato Giulia aveva raccontato della fine della relazione anche sul social network Instagram, dicendo di essersi praticamente innamorata di una persona che invece nei fatti si è rivelata essere decisamente diversa da come lo immaginasse.(Continua dopo la foto)

Queste le sue parole: “Manuel ed io non stiamo più insieme per tanti motivi, non l’ho vissuto bene questo periodo perché nonostante ci abbia messo l’anima in questo percorso le aspettative che avevo si sono rivelate un grande flop. La persona che ho scelto si è rivelata tutt’altro rispetto a ciò che immaginavo di trovarmi al fianco. Non voglio sputare fango, ma ci sto abbastanza male. Passerà, pazienza”.

“Le mie clienti…”. Federico Fashion Style, la confessione ‘choc’ arriva in diretta