“Le mie clienti…”. Federico Fashion Style, la confessione ‘choc’ arriva in diretta

Federico Lauri è il più noto hair stylist del momento. Nato ad Anzio il 5 ottobre 1989, supportato dalla madre, ad appena 13 anni inizia a lavorare come apprendista presso un parrucchiere e nel giro di una decina di anni diventa il punto di riferimento delle amanti più esigenti dell’hair style. Da lui sono passate tutte: Valeria Marini, Pamela Prati, Sabrina Ferilli, ma è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi una delle influencer più famose d’Italia, Giulia De Lellis a lanciarlo nel mondo dorato del jet set.

Sempre fuori dagli schemi, Federico inventa tecniche innovative come i colpi di sole con i palloncini ad elio, l'ananas per la messa in piega, o un ferro per fare onde inventato da lui smontando un ferro tradizionale e rimontandolo al contrario. Insomma, grazie alla sua inventiva e allo stile molto particolare Federico è riuscito a diventare uno dei parrucchieri più famosi d'Italia.



















Nel corso della sua carriera ha aperto tre saloni, il primo ad Anzio, poi a Roma in Vittoria e a Milano, nella centralissima e super fashion Corso Como ed è il protagonista del programma in onda sul canale Real Time "Il salone delle meraviglie". In questi giorni di quarantena Federico si trova a casa insieme alla compagna Letizia e alla figlia Maelle e in una diretta Instagram con un giornalista di Chi, il parrucchiere ha rivelato un aneddoto su alcune sue clienti.















“Tu non hai mai avuto tentazioni nel tuo salone con tutte queste belle ragazze?”, ha chiesto il giornalista. E Federico ha risposto che alcune clienti hanno provato a tentarlo, ma lui ha sempre resistito per amore della sua famiglia. “Beh sicuramente un po’ di tentazione l’ho avuta, – ha detto – ma ora ho una famiglia ed una bambina quindi bisogna stare al posto proprio. I clienti comunque sono intoccabili, non mescolo lavoro e sentimenti: è giusto così. Poi adesso ho una famiglia ed una bambina quindi va bene così”.

Federico è fidanzato da 12 anni con Letizia e ha una bambina, Maelle. "Io sono fidanzato da 12 anni con una ragazza, Letizia, che mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci", ha raccontato qualche tempo fa al settimanale Chi – E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa?" ha dichiarato ripensando a quel periodo.









Federico ha spiegato di aver sofferto di varicocele, una patologia che comporta una dilatazione patologica delle vene testicolari. Per questo motivo, insieme alla compagna, è ricorso all’inseminazione: “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”.

