Stefano De Martino, fisico e addominali da urlo. E ora rivela: “Ecco qual è il mio segreto”

Come fa Stefano De Martino a essere sempre in forma? Lo ha spiegato pubblicamente su Ok Benessere & Salute. Sempre pronto a contagiare tutti con il suo sorriso, il 30enne napoletano di ‘Made in Sud’ su Raidue, si è raccontato con la semplicità con cui si è fatto conoscere al pubblico italiano, arma sicuramente vincente, la stessa con cui avrà saputo conquistare la bella sorella argentina Belen Rodriguez.

La stessa Belen ha ammesso, in relazione a Stefano e al loro primo incontro: "Quella sera me la ricordo come fosse ieri. E da quella sera non sei mai uscito dai miei pensieri, e mai ne uscirai". Il post Instagram che Belen ha dedicato a Stefano la dice lunga sulla bellezza interiore del conduttore. Ma anche gli occhi vogliono la loro parte e infatti il segreto di bellezza rivelato da De Martino sta tutto lì, ovvero, nel suo sorriso."La vita di tutti è rose e spine, gioie e dolori, periodi felici e momenti tristi, benessere fisico e acciacchi vari. Oggi noi italiani, e non solo, stiamo attraversando una fase molto difficile, ma non dobbiamo perderci d'animo. Lo dico, se vogliamo, da «intenditore» del buonumore. Io sono fatto così: scherzo continuamente e non potrei pensare a un modo diverso se non quello di affrontare le giornate con un sorriso".



















"Non sono un'ottimista incondizionato ma, piuttosto, ho imparato che quando ho di fronte una difficoltà le strade da percorrere sono due: o il problema ha una soluzione, e allora mi attivo per cercarla, oppure non ce l'ha e a quel punto non mi resta che accettarlo! Non si può ridere di tutto e di tutti, ma si può sempre provare. Nelle attuali eccezionali tragiche circostanze (…) c'è ben poco da ridere. Anzi, invito tutti, giovani e non, ad agire con intelligenza e responsabilità, affidandosi ai medici e applicando le importanti regole del ministero della Salute".















"Possono sembrare una scemenza, ma per me, le barzellette, sono come i soldi: le devo avere sempre con me perché sono merce di scambio. Quando vado a cena la prima cosa che dico è: 'Volete sentire una barzelletta? Però voi me ne raccontate un'altra in cambio'. Così facendo ho contagiato tutta la mia cerchia di amici. Poi, diciamoci la verità, senza le persone giuste nessuna risata ha davvero valore. Con il passare degli anni ho imparato a scremare le conoscenze mettendo in pratica una regola semplicissima: chi è in grado di togliermi il sorriso non fa per me".









"Rido sempre, perché per me è il vero ingrediente per vivere in salute. (…) Chi si concede una bella sghignazzata rinforza il sistema immunitario, riduce lo stress e migliora l'apparato cardiovascolare. Ma, poi, vogliamo parlare dell'effetto che il riso ha sul fisico? I miei addominali li tengo attivi a colpi di battute e barzellette, altro che crunch". Affrontare la vita con la giusta predisposizione d'animo, quando e se è davvero possibile. D'altronde, anche la scienza conferma quanto faccia bene il sorriso, sia al corpo che alla mente. In questo senso, Stefano De Martino è il testimonial ufficiale del benessere e della bellezza.

