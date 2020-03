“Ora mi girano i cog***ni!”. Elettra Lamborghini è furiosa per quello che sta succedendo

Tutti nelle proprie case e tra i tanti Vip che pubblicano le loro stories sul profilo Instagram, non può mancare il nome di Elettra Lamborghini. Anche la cantante pensa a un modo per intrattenere ogni giorno i suoi fan e follower. Attivissima sui social, ha reso noto, in più occasioni, come trascorre il suo tempo in casa. E si sa anche che non è da sola. Una quarantena che Elettra Lamborghini ha saputo sintetizzare così: “Mangio, bevo, dormo, letto, divano”, ovviamente in compagnia della sua dolce metà, Afrojack.

Nonostante la dolce compagnia, Elettra ha ammesso che i giorni iniziano a farsi duri: "Ho iniziato ad accusare il colpo, sto impazzendo. Ormai sogno puzzle e ho quasi finito tutti i miei libri. E per fortuna che io e il mio maschio non litighiamo mai. Il mio corpo è fisicamente stanco di non fare niente, è incredibile ma è stancante". Poi, però, anche un messaggio importante: "Ma ci riteniamo fortunati ogni giorno ad essere sani… pensando alle povere persone in ospedale… quindi ragazzi, stica*** se ci annoiamo… pensiamo alle persone che sono negli ospedali, poi riparliamone se non vorrebbero essere loro al nostro posto". Si contraddistingue sempre per spontaneità e i fan, ormai, sanno perfettamente che l'ereditiera e cantante sanremese non le manda a dire. Con la sua solita disinvoltura, si è espressa anche verso chi continua a trasgredire alle restrizioni.



















"Comunque posso dire? A me girano i cogl*oni". Con queste parole Elettra Lamborghini ha espresso la sua indignazione nei confronti di chi sta violando la quarantena. Il messaggio ha sicuramente raggiunto 'forte e chiaro' i 5 milioni e mezzo di follower che amano seguire la bella e disinvolta ereditiera. Elettra continua: "Perché dalle stories di altre persone deve vedere che ci sono persone che passano la quarantena insieme? E non parlo di famiglia o di fidanzati. Stanno con gli amici.Sti cogl*oni stanno con gli amici. Io mi ritengo fortunata che è quasi un mese che sono in quarantena col mio fidanzato…Ma lontano dalla famiglia…E ne sono felice perché i miei genitori sono sicuramente più a rischio".















"…MA CHE CA**O, LA GENTE MUORE E QUESTI SI VEDONO CON GLI AMICI?! Ma volete fare i seri per una volta o no?! Cioè ma poi talmente idioti che pubblicano pure le stories su Instagram…Io non ho parole davvero…Sensibilità zero". E aggiunge anche altro: " Ne riparliamo quando a giugno con 30 gradi fuori dovremo stare chiusi in casa per colpa di questi soggetti qua…E noi coglioni che stiamo chiusi in casa da settimane a fare i puzzle ed impazzire…DAI VALÁ. Mi verrebbe da tirarvi una precision de Picasso dritto in faccia". E non finisce qui.: "E che nessuno mi venga a dire: "ah è facile per voi, prova a stare in un appartamento".









“È proprio lì che vi sbagliate. Si tratta di emergenza. Come lo è per voi, lo è per me. Come vi annoiate voi, mi annoio io. Ma ignorare le regole solo perché dite: “ah io vivo in appartamento”, significa che siete proprio ignoranti, mi dispiace. E non perdo tempo con persone che non ci arrivano. E purtroppo, quando una persona è limitata mentalmente, te ne accorgi dalle prime righe di testo che scrive. Ricchi o poveri, moriremo tutti, siamo tutti uguali. E seguo: è per la gente limitata come voi, che fate quel ca**o che vi pare, pensando di essere trasgressivi o immortali, che ci porteremo avanti questa m*rda ancora per mesi e mesi. Volevate la verità? Eccovi la verità. Ed io per natura sono una persona positivissima sempre, e tutt’ora lo sono tre volte di più”.

