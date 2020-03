Questo è un periodo molto intenso per Eleonora Daniele. La conduttrice Rai, 43 anni e in dolce attesa della sua prima figlia, è impegnata quotidianamente con la trasmissione ‘Storie Italiane’. La giornalista, nonostante sia incinta, ha deciso di continuare a condurre il programma. Proprio per questo nessuno la sostituirà alla guida dello show che terminerà il prossimo 28 maggio, poco prima del parto che è previsto per giugno.

A proposito: Eleonora Daniele ha scelto Carlotta come nome della sua prima bimba. Poi, dopo il parto, la Daniele avrà tempo per godersi la sua piccola e a settembre tornerà in televisione quindi non ci sarà alcuna sostituta nel programma in onda su Rai1 che da qualche settimana ha prolungato la messa in onda fino alle 12.30 per sostituire la prima parte della fascia oraria lasciata scoperta da La prova del cuoco, sospesa dopo lo scoppio dell’emergenza coronavirus. (Continua dopo la foto)



















Ma ci sarà anche un altro evento importante nella vita di Eleonora Daniele tra il parto e il ritorno in tv. Lo ha svelato lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Oltre a essere impegnata con la conduzione giornaliera di Storie Italiane, la 43enne sta anche portando a termine i suoi studi in Psicologia, prevedendo di conseguire la laurea all’inizio dell’estate. (Continua dopo la foto)















La conduttrice, che è già laureata in Scienze della Comunicazione, sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiù, ha spiegato infatti di dividersi, ogni giorno, tra la conduzione di Storie Italiane e lo studio: “Ho in previsione di laurearmi alla fine di giugno, subito dopo la nascita di Carlotta […] in questo periodo, ovviamente, esco di casa solo per andare a lavorare. Finita la diretta, a volte vado a fare la spesa. Il resto del giorno lo trascorro lavorando da casa, studiando e, a volte, anche riposando”, ha detto. (Continua dopo le foto)











Al magazine la Daniele ha anche spiegato tutte le precauzioni che prende quotidianamente, a Storie Italiane e non solo, per non rischiare di essere contagiata dal coronavirus, ma ha anche precisato di non essere “più preoccupata degli altri. Anzi, essendo incinta mi sento più forte. Il coronavirus, comunque, non è trasmissibile per via verticale, perciò anche nella peggiore delle ipotesi la mia bambina non dovrebbe contrarlo”.

Uomini e Donne, la decisione di Mediaset. Confermata la voce che circola da giorni