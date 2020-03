La campionessa di scherma Bebe Vio ha raggiunto da poco i 23 anni di età e sembra abbia trovato la sua anima gemella. Il settimanale ‘Oggi’, prima della quarantena forzata legata al coronavirus, è riuscito infatti a scattare delle foto emblematiche che dimostrerebbero che sia nato un rapporto davvero speciale con un suo collega. La giovane è infatti stata paparazzata in compagnia dello schermidore Giorgio Avola e gli scatti rivelano senza ombra di dubbio che ci sia un gran feeling.

A livello professionale Bebe era già concentrata per le paralimpiadi di Tokyo, ma l'emergenza Covid-19 ha rinviato le stesse al 2021 così come le Olimpiadi. Ricorderete che nel 2016 prese parte giovanissima alle sue prime gare paralimpiche a Rio de Janeiro, vincendo meritatamente l'oro. A proposito dell'avventura futura in Giappone, in una recente intervista aveva dichiarato: "Non ci dormo la notte pensando a Tokyo, ho già fatto partire il conto alla rovescia".



















Inoltre, la 23enne è molto concentrata anche negli studi essendo infatti iscritta all'università e in particolare al corso di Comunicazione e Relazioni internazionali. Ed è anche molto attiva per portare avanti la sua onlus 'Art4Sport'. Sulla carta sembra non esserci molto spazio all'amore, invece pare proprio non sia così nella realtà dei fatti. Come anticipato in precedenza, gli scatti insieme ad Avola sono quasi schiaccianti. Tra i due potrebbe esserci qualcosa in più dell'amicizia.























Con Giorgio è stata beccata precisamente nella capitale Roma, in un parcheggio di un ristorante situato a Tor Di Quinto. Hanno deciso di pranzare insieme e poi hanno abbandonato il posto a bordo di una moto. Una bellissima uscita, stando anche alla felicità mostrata da entrambi. In attesa di dedicarsi ai Giochi di Tokyo, per la Vio potrebbe essere finalmente giunto anche il momento di avere una svolta da un punto di vista sentimentale. Staremo a vedere.

Vediamo chi è Giorgio Avola. Nato a Modica (Ragusa) l’8 maggio del 1989, è specializzato nel fioretto. Lui è un atleta delle Fiamme Gialle e della Nazionale. Ha vinto una medaglia d’oro a squadra alle Olimpiadi 2012 di Londra; un bronzo individuale e quattro medaglie d’oro a squadre ai Campionati Mondiali, un oro e tre bronzi individuali e tre ori a squadre ai Campionati Europei Assoluti ed ha trionfato nel 2013 ai Giochi del Mediterraneo.

