“Cancellata”. Giulia De Lellis demolita, le parole dell’amica fanno molto male

Ormai sulle pagine di gossip non si parla di altro se non di loro. Un ritorno di fiamma tra l’influencer Giulia De Lellis e l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante, sembrerebbe essere una conferma. Come rilevato anche dal Il Vicolo delle News, gli indizi cominciano a susseguirsi. Gli stessi dettagli sullo sfondo delle foto che reciprocamente vengono postate, la felpa rossa indossava da Giulia, il like messo da Damante a una recente foto pubblicata dall’influencer. Insomma, tutto riconduce a un riavvicinamento.

I fan dei Damellis iniziano a sognare a occhi aperti e a tifare a gran voce a favore della coppia. Ma esise anche chi non sembra essere molto felice della notizia. Tra questi Lidia Vella, ex concorrente del Grande Fratello oggi opinionista radiofonica e web influencer. In onda su Radio Radio, durante il programma Non Succederà Più di Giada Di Miceli, l’ex gieffina non ha esitato a criticare il comportamento della De Lellis. Tutti sono a conoscenza dei numerosi tradimenti subiti dalla De Lellis da parte di Damante, al punto che l’influencer ha pure scritto un libro a proposito. (Continua a leggere dopo la foto).



















Lidia Vella afferma: “Non me l’aspettavo un ritorno del genere. Se così dovesse essere toglierò subito il “segui” su Instagram a Giulia. Per carità, nella vita ognuno può fare quello che vuole, ma sinceramente tornare indietro in una relazione che ti ha portato sofferenza e tradimento… Non è bello come esempio, considerato che è seguita da molte ragazze. Ho iniziato a seguirla quando si è lasciata con Andrea Damante, quindi se torneranno insieme toglierò il mio segui”. E sugli indizi disseminati in web dalla coppia aggiunge: “Non sono cose fatte a caso e per sbaglio. Giulia sa benissimo di avere fan che controllano ogni sua minima mossa. Questi sono messaggi subliminali”. (Continua a leggere dopo la foto).















Secondo Lidia Vella il gosip dovrebbe essere confermato: “Questa cosa che non smentiscono è chiara: sono tornati insieme. Se io non sto con il mio ex la smentisco subito”. Quindi tutto lascerebbe pensare che i due siano davvero tornati insieme. Ed effettivamente non arriva ancora nessuna smentita da parte loro. Di recente i segnali di un ritorno di fiamma sono stati evidenti. Ad esempio, tutti ricorderanno quando, solo pochi giorni fa, l’ex tronista di Uomini e Donne, impegnato in una diretta social con Tommaso Zorzi, ha salutato Giulia De Lellis. (Continua a leggere dopo la foto).









E poco dopo, anche da parte di Giulia arrivano i saluti abbondantemente contraccambiati: il “bacione” ad Andrea e il commento “È un bellissimo uomo, mando un grande bacio al Dama. Siamo in buonissima. Ci sentiamo. Che volete che vi dica, che volete sapere? State sempre lì ad inciuciare, a volere sapere le cose. State sereni e tranquilli. Quanto siete curiosi…”. Impossibile non essere curiosi quando gli indizi cominciano a costruire una prova. Adesso bisognerà attendere che la coppia esprima un suo punto di vista, in modo da confermare o escludere del tutto le voci di corridoio che continuano a circolare.

