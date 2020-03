Ormai tutto il mondo è costretto a vivere in quarantena forzata per tentare di sconfiggere quanto prima il coronavirus e riprendere finalmente la vita di prima. C’è una vip però che ha voluto mandare in tilt tutti i suoi fan proponendo una quarantena a dir poco ‘bollente’. Stiamo parlando della bellissima Emily Ratajkowski, che ha effettivamente fatto un meraviglioso regalo a tutti i suoi follower, che hanno apprezzato moltissimo la storia pubblicata sul social network Instagram.

Lei molto spesso posta scatti molto ‘hot’ ed ancora una volta ha steso tutti con un’immagine di sé veramente favolosa. Il suo fisico è ritenuto uno dei più belli in assoluto e oltre che essere apprezzata dagli uomini è amata anche da tutte le donne. Le quali sognano quotidianamente di avere un corpo impeccabile come il suo. Nonostante mostri praticamente quasi tutto di sé, le sue istantanee hanno un comune denominatore: non finiscono mai nella volgarità. (Continua dopo la foto)



















L’ultimo suo post non è quindi stato pubblicato, come spesso fa, nel suo streaming fotografico, ma ha preferito immortalato in una story. Si è immortalata nel salone della sua bellissima abitazione. Emily è nascosta dietro le tende ed ha dato vita al classico ‘vedo-non vedo’ che ha entusiasmato ancora di più gli utenti. Si può comunque intuire che sia completamente nuda, anche se non si ha la visione diretta né del suo décolleté né del suo pazzesco lato B. (Continua dopo la foto)























La sua classe, eleganza e stile sono presenti in ogni sua istantanea. E con un semplice post è riuscita a far ‘dimenticare’ per un attimo il brutto periodo derivante dal Covid-19. Anche se in questo caso non si possono vedere i like ed i commenti dei fan, trattandosi di un’Instagram story, ciò che è certo che migliaia di suoi ammiratori l’avranno sicuramente osservata attentamente ed avranno rischiato seriamente di avere un malore dinanzi a tanta bellezza. (Continua dopo la foto)

Emily ha debuttato nel mondo del cinema nel 2014 con il film ‘L’amore bugiardo’ – Gone Girl’. Il primo grande successo lo ebbe nel 2013, quando prese parte in topless al videoclip della canzone ‘Blurred Lines’ di Robin Thicke. Emily è rappresentata da quattro agenzie: ‘DNA Models’ di New York; ‘Viva Paris’ di Parigi; Viva London’ di Londra e ‘Viva Barcelona’ di Barcellona. Nata il 7 giugno a Londra, compirà prossimamente 29 anni.

