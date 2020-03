Il nome di Giulia De Lellis, ormai, fa capolino in ogni pagina dedicata al gossip italiano. Tra la notizia della rottura da Iannone e un ritorno di fiamma tra lei e Andrea Damante, l’influecer non perde occasione per conquistare l’attenzione di tutti. Ormai tutti hanno compreso le intenzioni di Andrea Iannone, dichiarate da lui stesso, sulla volontà di voltare pagina e ricominciare da dove aveva interrotto, ovvero dalla sua vita, personale e agonistica. Ma cosa sappiamo in più su Giulia?

Pare che tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sia nuovamente scoccato l’amore. Un ritorno di fiamma vociferato da più giorni in rete, lascerebbe dedurre che i due stiano trascorrendo una dolce quarantena insieme. Grazie ad un’indiscrezione del VicoloDelleNews, è stata pubblicata un’ulteriore prova che sembra confermare la lieta notizia. Infatti, è comparsa la pubblicazione di uno screen di un post del fratello di Giulia con alle spalle un’edera. E con questo? Vi starete chiedendo quale attinenza esisterebbe tra il dettaglio dell’edera e la relazione tra i due. (Continua a leggere dopo la foto).



















Eppure, a guardare con occhio più attento, l’edera sembra essere la stessa apparsa alle spalle di Damante durante la pubblicazione delle sue storie. Quindi l’edera è la stessa? O meglio, Andrea Damante si trova nella stessa abitazione di Giulia. Pare proprio di si. Ma non è successo solo questo. Di recente Andrea è uscito allo scoperto anche attraverso un altro gesto, che non poteva passare inosservato. A tradirsi, quindi, è stato Damante con le sue stesse mani. (Continua a leggere dopo le foto).























In seguito a un post pubblicato dalla bella mora De Lellis, ecco comparire il like di Damante. Una coincidenza anche questa? Tre indizi fanno una prova indiscutibile, diceva qualcuno. Ebbene, se non si riesce a comprendere nel dettaglio cosa stia accadendo, ma nulla esclude un riavvicinamento più che palese. Lo stesso Iannone non sembra essersi fatto sfuggire l’occasione di controbattere al gossip che gira sul conto del ritorno di fiamma tra i due: “L’importante è non avere rimpianti e conservare il rispetto per ciò che è stato. Di sicuro l’amore vero arriva al momento giusto e se non è arrivato, non è il momento giusto“. (Continua a leggere dopo la foto).

Di recente i segnali di un ritorno di fiamma sono stati evidenti. Ad esempio, tutti ricorderanno quando, solo pochi giorni fa, l’ex tronista di Uomini e Donne, impegnato in una diretta social con Tommaso Zorzi, ha salutato Giulia De Lellis. E poco dopo, anche da parte di Giulia arrivano i saluti abbondantemente contraccambiati: il “bacione” ad Andrea e il commento “È un bellissimo uomo, mando un grande bacio al Dama. Siamo in buonissima. Ci sentiamo. Che volete che vi dica, che volete sapere? State sempre lì ad inciuciare, a volere sapere le cose. State sereni e tranquilli. Quanto siete curiosi…”. La felpa rossa, nel frattempo, si sa già a chi appartenga.

“A casa con Ilary…”. Francesco Totti rivela un retroscena davvero inaspettato