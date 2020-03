Elisa De Panicis è di una bellezza stratosferica e l’ex gieffina si è scatenata nelle scorse ore sui social, proponendo un’immagine super ‘bollente’ che farà parlare a lungo. I suoi fan si sono inchinati dinanzi al suo spettacolare corpo, messo in evidenza dalla giovane. In particolare, un dettaglio del suo fisico è stato messo maggiormente in risalto da lei, che è riuscita ad ottenere il risultato prefissato. Tenuto conto che numerosi follower hanno quasi avuto degli svenimenti per questa foto.

Non è la prima volta che Elisa sia in grado di far scatenare le fantasie degli utenti, ma stavolta ha colpito nel segno anche perché in un momento difficile per l'Italia ha voluto rendere più leggero il suo profilo. Guardando la sua immagine, ci si proietta infatti nell'amatissima stagione estiva, quando si spera che il coronavirus sarà ormai soltanto un lontano ricordo. Ma vediamo perché la sua istantanea è stata così apprezzata anche nei contenuti in sé.



















Nel post c'è la De Panicis immortalata di spalle, mentre è intenta ad entrare in acqua. Le onde del mare la schizzano completamente, ma ciò che si può ammirare principalmente è il suo incredibile perizoma ed il meraviglioso lato B. Il suo fondoschiena non ha difetti ed è praticamente impeccabile ed invidiato da decine di donne. Impossibile distogliere lo sguardo. I suoi seguaci, rimasti a bocca spalancata per ore, l'hanno riempita di complimenti e di mi piace.























I suoi fan le hanno 'donato' oltre 22.900 like. Nella didascalia non si è lasciata andare a riflessioni particolari, riportando un semplice "Splash" riferito all'acqua marina. Per quanto riguarda i messaggi inviati dai follower, ecco quali sono stati i più significativi: "Sei bellissima dolcezza", "Sei splendida e stupenda, foto davvero spettacolare", "Fantastica", "Lo scatto è bellissimo", "Che bel viso che hai", "Meravigliosa". Anche se non mancano le critiche: "Ridicola".

Visualizza questo post su Instagram Splash Un post condiviso da (@elisadepanicis) in data: 25 Mar 2020 alle ore 5:13 PDT

Nell’ultimo periodo l’ex concorrente del ‘GF Vip’ era stata travolta dalle polemiche per alcune sue dichiarazioni sul coronavirus: “Per una volta il Sud ha vinto contro il Nord perché odiamo quelli del Nord e non possono scendere. Per una volta lombardi e veneti hanno bisogno di andare al Sud e non possono. Questa per me è la cosa più bella del coronavirus, finalmente”. Queste sue parole erano ovviamente state criticate da parecchi utenti.

