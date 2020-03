Adesso c’è anche l’ufficialità: Gianmarco Onestini e Adara Molinero non sono più una coppia. I due, che si erano legati sentimentalmente durante il ‘Gran Hermano Vip’, non stanno già più insieme. Ad annunciare la notizia è stato proprio lui sul popolare social network Instagram. Stando a quanto raccontato dal fratello di Luca, la donna lo avrebbe quasi tradito ed è per questo che ha deciso di stoppare immediatamente il rapporto amoroso, durato quindi davvero pochissimo.

Qualche mese fa Gianmarco aveva quindi preso parte al reality show in onda in Spagna e qui aveva incontrato e conosciuto in maniera approfondita la ragazza. Con la bellissima ed affascinante Adara era subito nato un bel feeling, anche se fin dall’inizio il loro legame era stato contraddistinto da turbolenze. Soprattutto perché lei per stare con Onestini aveva deciso di separarsi definitivamente con il suo compagno Hugo Sierra, con quest’ultimo che è anche papà di sua figlia. (Continua dopo la foto)



















Come affermato su Instagram dall’ex gieffino, è stato lui a lasciare Adara dopo aver scoperto delle cose che non gli sono proprio andate giù: “Voglio dirvi che me ne vado perché ho scoperto dei messaggi di Adara che flirtava con altri ragazzi, in particolare con un ragazzo con cui si stava organizzando per vedersi. Ho rinunciato a molto per stare con lei qui. Scoprire questa cosa mi fa molto male soprattutto dopo quello che ho fatto. Ho bisogno adesso di un po’ di tempo”. (Continua dopo la foto)























Il giovane ha quindi assunto la decisione di lasciare il territorio iberico e tornare dalla sua famiglia. Tra l’altro, tenuto conto dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, sicuramente sarà costretto ad un periodo di quarantena obbligatoria di circa 14 giorni una volta rientrato in Italia. Grazie a quanto successo al ‘Gran Hermano Vip’, anche l’ex partner di Adara è riuscito ad ottenere visibilità e si è infatti fidanzato con una persona abbastanza famosa. (Continua dopo la foto)

Hugo Sierra ha infatti iniziato un rapporto sentimentale con la sorella del calciatore Mauro Icardi, Ivana. I due si sono resi protagonisti di rapporti decisamente intimi davanti alle telecamere della trasmissione ‘Supervivientes’, che sarebbe la versione spagnola della nostra ‘Isola dei Famosi’. Ivana tra l’altro aveva avuto un flirt proprio con Onestini durante il GF italiano. Staremo a vedere se ci sarà adesso una replica da parte della Molinero, che potrebbe difendersi da queste accuse.

