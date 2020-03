Piero Chiambretti positivo a coronavirus: l’amica svela le condizioni del conduttore

Da un po’ di tempo anche il popolare conduttore televisivo Piero Chiambretti è in ospedale perché affetto da coronavirus. Il Covid-19 gli ha inoltre portato via sua mamma Felicita, morta ad 83 anni. L’uomo si trova al nosocomio ‘Mauriziano’ di Torino e non ha avuto la possibilità nemmeno di salutare per l’ultima volta l’adorato genitore. Ora, a rivelare qualcosa in più sulle sue condizioni di salute ci ha pensato l’amica Wilma Ghia, che ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘DiPiù’.

La donna ha confermato che Piero sta lottando con tutte le sue forze per sconfiggere la malattia: “Combatte in ospedale. Prego per lui. Mai avrei immaginato che sarebbe stato colpito da questa tragedia”. Secondo quanto raccontato dall’amica, per lui è stato difficilissimo soprattutto accettare la scomparsa della mamma. Il presentatore tv aveva infatti un rapporto davvero speciale con lei, che lo aveva cresciuto da sola. Queste le parole toccanti riferite da Wilma. (Continua dopo la foto)



















“Se era felice suo figlio, era felice anche lei, che aveva intuito il talento del suo ragazzo. Il suo segreto era quello di farlo sentire libero”, ha affermato la donna. Quest’ultima ha rivelato che il pensiero maggiore di Piero era sempre e costantemente rivolto allo stato fisico della madre. Una volta appresa la terribile notizia, l’uomo ha subito un durissimo colpo. Infatti, il dolore per questo addio è stato troppo forte ed in lui è nata una vera e propria disperazione. (Continua dopo la foto)























La signora Ghia ha quindi detto: “Per lui avere perso Felicita nello stesso ospedale in cui si trovava, ha costituito la disperazione più grande. Non si può accettare!”. Madre e figlio erano estremamente legati, come vi abbiamo riferito precedentemente, e vivevano praticamente l’uno in funzione dell’altro. L’amica ha concluso il suo intervento, riferendo che c’è un aspetto particolare di questo drammatico Covid-19, che non si riesce proprio ad accettare in nessun modo. (Continua dopo la foto)

Wilma ha chiosato così: “Questo virus è riuscito ad allontanare le persone che non si erano mai separate come loro”. Nei giorni scorsi Iva Zanicchi si era scagliata contro coloro che avevano insinuato che Chiambretti avesse nascosto il coronavirus: “Sui social hanno insinuato che Piero Chiambretti avesse tenuto nascosta la malattia. Questo è falso, non è vero. Sto davvero male. Pettegolezzi e cattiverie dovrebbero essere messe da parte”.

L’amore ‘sboccia’ al GF Vip. Sossio Aruta lo scrive sulla lavagna: l’incredibile proposta davanti alle telecamere