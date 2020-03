L’attrice Laura Torrisi è conosciuta per essere una donna veramente molto tranquilla. Difficilmente l’abbiamo vista reagire in malo modo, ma stavolta gli hater sono riusciti a farla imbestialire. L’ex di Leonardo Pieraccioni non ha sopportato l’intervento inopportuno di alcuni utenti sotto un posto pubblicato da lei sul suo profilo Instagram. Ha infatti deciso di scrivere una sua riflessione sul momento legato all’emergenza coronavirus e qualcuno non ha gradito assolutamente il suo commento.

Infatti c'è chi sostiene che i personaggi dello spettacolo abbiano anche in questi periodi drammatici dei fotografi personali, pronti a scattare delle immagini all'interno delle loro abitazioni. Ma questo non è vero, almeno per quanto riguarda la Torrisi, vista la sua rabbia. Come abbiamo anticipato in precedenza, nonostante abbia un carattere mite, stavolta non ce l'ha proprio fatta a lasciar passare questi messaggi ed ha quindi replicato duramente a queste accuse.



















Nella sua didascalia ha scritto: "Sono i giorni dello smarrimento. Silenzio e confusione. Ma continuo a pensare che la confusione sia buona…E che sia un ottimo posto per imparare e creare qualcosa di nuovo". Lo scatto riprende Laura mentre è abbastanza pensierosa e guarda fuori dalla finestra. Numerose le reazioni dei suoi follower. Tra queste quindi quella di un hater che le ha scoccato una critica pesantissima, che l'ha fatta mandare su tutte le furie.























L'utente ha riportato: "Beati voi…che a casa avete anche chi vi fa le foto da vip…e sinceramente avete rotto i cog…i". L'attrice ha replicato senza fare troppi giri di parole: "Le foto sono vecchie e i cog…i li avete rotti voi con la vostra rabbia e i vostri giudizi. Se non potete essere di aiuto, abbiate almeno la decenza di stare in silenzio". Una versione sicuramente inedita della Torrisi, che non ha proprio contenuto il suo nervosismo, attaccando direttamente il contestatore.

C’è ovviamente anche chi l’ha sostenuta: “Continuo a pensare che chi ti ritiene solo bella, non ha capito nulla di te”, “Laura, sei adorabile. Ti mando un bacio, sei meravigliosa”, “Trasmetti speranza”, “Da ogni crisi nasce un’opportunità, un’occasione, un cambiamento. Ci rialzeremo e sarà bellissimo”. Un altro ancora: “Questi giorni tristi ci saranno serviti per riflettere sulle nostre priorità”.

