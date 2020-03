“Uguale a mamma”. Elena Santarelli, la figlia Greta compie gli anni e ‘sbarca’ sui social: le foto mai viste

“Grazie a tutti per gli auguri. Siamo grati per essere con i nostri figli a casa in salute”. Così Elena Santarelli ha ringraziato tutti per gli auguri arrivati alla figlia Greta. La bionda showgirl ha festeggiato il compleanno della piccola insieme al marito Bernardo Corradi e al primogenito Giacomo.

Un compleanno alternativo per la piccola Greta che ha dovuto festeggiare in casa insieme alla famiglia, ma senza amici e parenti per via del decreto del governo. Ma non sono mancati palloncini, regali e ovviamente una bellissima torta, fatta proprio dalla mamma. Per l’occasione, infatti, la showgirl si è messa ai fornelli per preparare una grande sorpresa alla piccola di casa. “La prima… sono soddisfatta”, ha scritto Elena Santarelli mostrando le fasi della preparazione in cucina. (Continua a leggere dopo la foto)



















Aiutata in videoconferenza con l’amica Sara Giorgini, Elene Santarelli si mette all’opera per realizzare la torta di compleanno di Greta. Seguendo passo passo la ricetta, la showgirl sembra soddisfatta della sua opera e ha anche l’pprovazione di Sara. “Sono stata brava?”, chiede all’amica mostrando la torta decorata con panna, frutti di bosco, candeline e pupazzetti. E poi palloncini e musica per la festeggiata. Basta poco ed ecco lo stupore della bambina per in regali confezionati dalla famiglia e per l’allestimento che la mamma ha preparato per il suo compleanno. (Continua a leggere dopo la foto)















Mai come in questo periodo ciò che conta è la salute e la splendida showgirl lo ricorda nel ringraziare tutti per gli auguri: “Siamo grati per essere con i nostri figli a casa e in salute”. Sul social la showgirl e modella scrive parole dolcissime dedicate alla sua piccolina. Una dedica bellissima e una serie di foto che mostrano per la prima volta il volto di Greta, che le somiglia tantissimo. (Continua a leggere dopo la foto)









“La mia stella, il mio Amore, – ha scritto – la nostra piccola Greta oggi compie 4 anni. Sei nata il 25/03 come la grande Mina, porti ogni giorno musica nei nostri cuori, con la tua simpatia la tua creatività e il tuo carattere particolare pieno di sfumature, sei unica Greta, buon compleanno Amore di mamma”.

Coronavirus, il giorno più triste per l’Italia: oltre 900 morti. La situazione