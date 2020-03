Sembrano essere pronti alle nozze. Federica Panicucci e Marco Bacini sono una coppia indistruttibile. Le nozze avverranno appena l’emergenza coronavirus lo permetterà, ma intanto non perdono occasione di ricordare il segreto di un legame che li vede uniti ormai da diversi anni. Sul settimanale Nuovo, è stato proprio Marco Bacini ad aver spiegato durante una lunga intervista cosa riesce ad accendere la passione di coppia, nonostante il tempo che passa.

Il punto di vista di un uomo innamorato, questa volta, la dice molto lunga e dalle parole di Marco si potrebbe trarre qualche utile suggerimento: “La passione è fondamentale…Federica a volte viene rappresentata come una donna algida…Invece smentisco categoricamente…Lei è molto passionale…”. Il tempo trascorso insieme ha sempre trovato, in Federica e Marco, il giusto equilibrio con gli impegni lavorativi. Uniti, anche e soprattutto durante questa quarantena per emergenza coronavirus. La loro fortuna è anche quella di ritrovarsi in due in una situazione molto difficile per tutti. (Continua a leggere dopo la foto).



















Parla Marco: “La cosa positiva è che adesso abbiamo trovato ancora più momenti per noi…Il fatto di avere ritmi meno intensi, mi permette di vivere ancora di più e appieno questo nostro rapporto…”Sul matrimonio scende ancora un velo di mistero. Marco risponde: “E’ qualcosa di cui preferisco non parlare, sono cose che non si raccontano prima…”.Riguardo questo periodo di quarantena, sempre sul settimanale Nuovo, Federica ha raccontato: “Vivo anch’io tra alti e bassi come tutti, cercando di essere il più possibile razionale… Ho due figli adolescenti e quello che trasmetto loro è che siamo in buone mani. Dobbiamo stare tranquilli…”. (Continua a leggere dopo le foto).























Come sempre molto diretta, Federica Panicucci si trova, come tutti, in un momento molto delicato dagli equilibri precari. La preoccupazione si fa sentire e, come ha affermato anche Marco, meglio dare il tempo giusto agli avvenimenti importanti, ma che adesso richiedono discrezione e rispetto. Federica stessa, riguardo al matrimonio, ha aggiunto qualcosa: “Non c’è una data… L’unica cosa che sappiamo al momento è che lo faremo molto presto…”. Federica si è lasciata andare a qualche dettaglio in più, ma la coppia ritiene che non sia questo il momento adatto per parlare di nozze. (Continua a leggere dopo le foto).

Ma è sulle pagine di Oggi che la conduttrice ha parlato con molta più schiettezza: “Presto sposerò Marco Bacini, è la mia metà del cielo. Molte donne pensano che dopo la separazione la vita sia finita, altre non si separano per lo stesso timore: noi siamo l’esempio che si può continuare ad amare. La mia nuova vita mi rende felice e infinitamente appagata”. D’altronde che Marco Bacini sia la metà del cielo di Federica Panicucci si sa bene. L’imprenditore milanese è riuscito a rendere felice una donna che, alla meravigliosa età di 52 anni portati benissimo e con una separazione alle spalle, è sempre stata pronta a ricominciare a credere nell’amore vero.

