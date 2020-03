Diletta Leotta, il seno in primo piano è da “zoom tattico”. Non le resiste proprio nessuno

Come tutti, anche la giornalista sportiva Diletta Leotta ha aderito alla campagna #iorestoacasa. Sono giorni che Diletta è di nome e di fatto, nel senso che la giornalista non perde tempo a regalare momenti di spensieratezza ai suoi numerosi seguaci. Attivissima sui social, Diletta è ormai il nome più cliccato dagli italiani e la sua pagina Instagram è diventata una vera e propria photogallery tutta da scoprire.

Una quarantena da trascorrere con la giusta predisposizione d’animo: Diletta Leotta dà alcuni consigli su come trascorrere questo tempo che vede tutti restare a casa, come è giusto che sia. La giornalista e conduttrice Dazn ha svelato tutti i segreti dello smart working: oltre ai validi suggerimenti, Diletta appare bellissima e operativa dalla sua postazione di lavoro, con telefono e pc a portata di mano. (Continua a leggere dopo la foto).



















Fortunatamente Diletta Leotta non sta trascorrendo da sola queste giornate. E si scopre, infatti, che il fotografo per nulla dilettante, a quanto pare, sia proprio il boxer Daniele Scardina, compagno della bionda dagli occhi azzurri e intensi. Il settimanale “Chi” così scrive: “La quarantena di Diletta Leotta prosegue fra scatti sexy e altri mentre studia. Ma chi è il fotografo? In teoria la conduttrice vivrebbe da sola, in realtà le foto sono opera di una mano piena d’amore, quella di Daniele “King” Toretto, suo compagno e, in questo momento difficile, anche convivente”. (Continua a leggere dopo le foto).























Anche la tenuta ‘casalinga’ di Diletta è impeccabile. Nonostante ci si trovi in casa, è sempre bene non perdere ritmi e abitudini che tengono attiva la mente. Ecco dunque, che la splendida giornalista delizia il suo numeroso seguito di fan con altri scatti che fanno perdere letteralmente la testa. Ovviamente, ricordiamo che, il fotografo personale della Leotta e il suo amato King Toretto, per cui sarebbe sempre bene frenare la lingua. I commenti, però non possono che sottolineare la bellezza dell’amata ex “meteorina” di Sky.Il suo ultimo scatto è la prova tangibile della sensualità. (Continua a leggere dopo le foto e il post).

Con la didascalia Diletta dice tutto: “Tempo di riflessione, di attesa, di responsabilità condivisa. Tempo per migliorarci”. Lo sguardo di Diletta è rivolto altrove e la giornalista è ripresa di primo piano. Ma a far perdere i sensi è anche il suo splendido dècollète in bella vista. Impossibile non fare i dovuti apprezzamenti. Gli utenti scrivono: “Posso offrirti un tramezzino amore mio??, “Beato chi si fa la quarantena con te”, “Non usare lo zoom”,”Ta facess ij na riflession”, “Buongiorno a te”. In casa, è presente un vero boxer, quindi attenzione a quel che si dice.

