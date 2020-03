Giulia De Lellis da qualche settimana si trova a Roma insieme alla sua famiglia, dove sta passando i giorni di quarantena a causa dell’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando. Negli ultimi giorni l’influencer lanciata da Uomini e Donne è finita al centro del gossip a causa della rottura con il fidanzato Andrea Iannone.

C’è chi pensa che a causarla sia stato il riavvicinamento di Giulia ad Andrea Damante, tuttavia, stando a quanto trapela dalle indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi, pare che questa sia stata soltanto una conseguenza. I problemi, invece, pare siano sorti dopo che il pilota è risultato positivo al test anti doping. “Gli amici della coppia dicono che tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è finita già da qualche tempo.” si legge sulla nota rivista. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Il pilota lo scorso novembre è risultato positivo a un controllo antidoping e lei lo avrebbe lasciato solo a fronteggiare questa situazione“. Queste, dunque, le motivazioni della rottura. Il gossip degli ultimi giorni ha parlato anche della presenza di Andrea Damante a casa insieme a lei. Ieri sera la popolare influencer ha postato uno scatto con una lunga didascalia, in cui spiega che all’inizio era ritornata a casa sua a Pomezia per poter essere vicina ad una persona a lei cara che non stava bene. (Continua a leggere dopo la foto)















“Sfogliando la mia gallery ho trovato questo scatto fatto poco prima di ricevere una strana notizia” ha esordito Giulia. “Non dico brutta perché so che si risolverà. Vi racconto una cosa. Prima di questo caos, sono scesa a Roma per stare vicino ad una persona a me molto cara che ha scoperto di avere un male da distruggere il prima possibile. È giovane, forte, così forte che siamo rimasti tutti spiazzati.. sicuramente più forte di me!”. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma non solo. In queste ore l’influencer ha pubblicato un ‘particolare’ sfogo ai suoi seguaci, mostrandosi anche abbastanza in ‘imbarazzo’: “Faccio schifo”, ha detto la De Lellis durante la diretta. Poi ha spiegato ancora il motivo del suo sfogo: “Faccio schifo ragazzi, mi sono svegliata venti minuti fa”. Giulia ha spiegato che sta approfittando della quarantena per recuperare il sonno perso negli ultimi anni di vita, perché solitamente dorme sempre 3-4 ore a notte.

