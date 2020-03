Furia Iva Zanicchi sui social per alcune sue dichiarazioni riportate secondo lei in modo improprio dal settimanale ‘Di Più’, legate a Piero Chiambretti. La donna è dunque intervenuta su Instagram ed ha detto che le sue parole sono state completamente travisate. Il magazine aveva infatti scritto che la Zanicchi fosse stata avvisata dal programma ‘CR4- La repubblica delle donne’ del ricovero del conduttore per coronavirus solamente due settimane più tardi. Ma non sarebbe stato così.

Iva ha infatti affermato: “In un momento così difficile per il nostro Paese, per tutti noi, per tante famiglie che piangono i propri cari, questo messaggio potrebbe anche essere fuori luogo. Ma ci tengo a precisare perché mi ha fatto soffrire. Su un noto settimanale hanno riportato una frase che io non ho assolutamente detto: hanno scritto che il produttore di La repubblica delle donne non ci avrebbe avvertito che Chiambretti aveva il coronavirus”. (Continua dopo la foto)



















La cantante ed attrice ha dichiarato ancora: “Questo non è assolutamente vero. Quando l’ha saputo, il produttore ci ha subito avvertito”. Poi la Zanicchi ha aggiunto: “Sui social hanno insinuato che Piero Chiambretti avesse tenuto nascosta la malattia. Questo è falso, non è vero. Sto davvero male. Pettegolezzi e cattiverie dovrebbero essere messe da parte. Io invece voglio mandare un saluto materno a Piero: in questo momento sta soffrendo tanto per la perdita della mamma che ha amato così tanto”. (Continua dopo la foto)























L’artista 80enne ha concluso così il suo pensiero: “Guarisci. Avrai sempre tempo di pensare alla mamma con amore e pregare per lei come faremo noi. Ti mando un grande abbraccio”. Per quanto riguarda le condizioni di salute di Chiambretti, è ancora ricoverato presso l’ospedale ‘Mauriziano’ di Torino. Secondo quanto riferito da ‘Repubblica’, il 63enne sarebbe in isolamento nell’area dedicata ai pazienti affetti da Covid-19, all’interno del pronto soccorso. (Continua dopo la foto)

Non risultano nuovi post da parte del presentatore tv. L’ultimo cenno fa riferimento alla pubblicazione del necrologio della mamma Felicita, deceduta ad 83 anni. Questi alcuni dei commenti degli utenti sotto il video di Iva: “Brava, hai fatto bene a sottolineare che non fosse vero”, “Sei sincera come sempre”, “Sei speciale”, “Sei una bella persona”, “Hai una grande sensibilità”, “Grande Iva”.

Coronavirus, terribile lutto per Enrique Iglesias: l’annuncio del cantante sui social