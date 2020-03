Prima i rumor (tanti rumor), poi la conferma: è finita tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. L’influencer e il pilota di MotoGp si sono lasciati e anche definitivamente. Lei, a quanto si dice, si starebbe frequentando ancora con l’ex, Andrea Damante. Di recente, poi, Giulietta ha ammesso di aver stravolto la sua vita e di essere felice così. Ha lasciato Lugano, dove si era trasferita nella villa di Iannone la scorsa estate, ed è tornata a Pomezia, vicino alla sua famiglia.

E ha riallacciato i rapporti con Damante tanto che, secondo i beni informati, i due starebbero affrontando la quarantena da Coronavirus sotto lo stesso tetto. Tra i tanti indizi in tal senso (perché di prove finora nemmeno l’ombra), la De Lellis si è mostrata su Instagram con una felpa rossa molto simile a una sfoggiata di recente dall’ex fidanzato a cui come si ricorderà aveva anche “dedicato” il suo primo libro. (Continua dopo la foto)





















Ma gossip e voci sul ritorno di fiamma con Andrea Damante a parte, la domanda che tutti i fan di Giulia De Lellis si stanno facendo da quando è esplosa la notizia ufficiale della rottura è: perché è finita con Iannone dopo nemmeno un anno insieme? Cosa ha portato alla rottura insanabile? A svelare tutto ci ha pensato il settimanale Oggi, secondo cui i problemi sarebbero sorti dopo che Iannone è risultato positivo al test anti doping. (Continua dopo la foto)























In quell’occasione, che risale a novembre scorso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex gieffina non avrebbe dato al compagno il supporto che lo sportivo cercava. A dirla tutta lo stesso Iannone in un recente post su Instagram ha puntato il dito contro “chi non ha esitato ad allontanarsi”. Secondo il magazine, infatti, gli amici della coppia sostengono che “tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è finita già da qualche tempo”, si legge. (Continua dopo le foto)



















E ancora: “Il pilota lo scorso novembre è risultato positivo a un controllo antidoping e lei lo avrebbe lasciato solo a fronteggiare questa situazione”. E tornando al post di Iannone una conferma a questo gossip sembra arrivare proprio dalle parole usate dal pilota, dove alla luce dello scoop di Oggi il riferimento alla De Lellis appare chiarissimo: “Il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili da affrontare. Non ho visto il cambiamento come un limite ma un’opportunità, per osservare e misurare se stessi e gli altri. Ho misurato me stesso ma anche quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi”.

Belen, la confessione mai fatta prima su Emma. È successo all’inizio della storia con Stefano De Martino