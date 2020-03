Il principe del Galles è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato Clarence House. Il principe Carlo, 71 anni, erede al trono britannico, sta mostrando lievi sintomi “ma rimane in buona salute”, ha riferito un portavoce. Anche la consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia, si è sottoposta al test che è risultato negativo.

Clarence House, riporta la Bbc, ha riferito che Carlo e Camilla si trovano ora in autoisolamento nella tenuta di Balmoral, in Scozia. "Non è stato possibile stabilire da chi il principe abbia contratto il virus, visto l'alto numero di impegni pubblici condotti nelle recenti settimane". Dopo la notizia della positività di Carlo, Buckingham Palace ha subito diffuso un comunicato per rassicurare i britannici sulle condizioni della regina Elisabetta.





















"Sua Maestà la regina rimane in buona salute", ha detto una portavoce. La regina, a aggiunto Buckingham Palace, ha visto per l'ultima volta e brevemente il principe Carlo il 12 marzo e sta ora seguendo le indicazioni appropriate. Ma in queste ore c'è un'altra notizia che sta facendo il giro del web. L'indiscrezione è stata lanciata dai tabloid inglesi e riguarda il principe consorte Filippo.























Il marito della regina, il duca Filippo d'Edimburgo, sarebbe morto nei giorni scorsi. Da tempo, dopo un intervento chirurgico, viveva nella residenza di Sandringham. "Il principe Filippi è morto. Ma la Regina Elisabetta è costretta al silenzio", è la notizia riportata dai tabloid inglesi. Secondo questi rumor, il principe Filippo, 98 anni, sarebbe morto e la regina starebbe mantenendo il riserbo perché, con l'emergenza coronavirus, fare il funerale sarebbe troppo pericoloso.

















Tra gli indizi che avrebbero messo in allarme i sudditi della regina Elisabetta, l'indiscrezione dell'emittente Bbc, secondo cui la regina starebbe valutando l'ipotesi di mandare in onda un messaggio televisivo straordinario alla nazione. L'ultima volta che la sovrana parlò "a sorpresa" fu nel 2002, quando morì la madre a 101 anni (Sua Maestà la Regina Elisabetta, conosciuta come la Regina Madre).

