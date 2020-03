In questo momento in cui per l’emergenza sanitaria di coronavirus è fondamentale rimanere in casa per la sicurezza di se stessi e altrui sono tante le iniziative promosse su Instagram. Diversi i volti noti che sul social invitano a rispettare questa direttiva e danno consigli di cucina e fitness oltre a raccontare le loro giornate.

Poi c’è il settimanale Chi, che ha un seguito molto elevato su Instagram, e ha deciso di contattare ogni giorno un personaggio famoso e nel consueto appuntamento #chistaacasa è stata ospite Belen Rodriguez. L’argentina ha parlato a lungo con il giornalista del magazine, di lavoro ma anche della sua vita privata. E naturalmente di Stefano De Martino. A proposito del ritorno di fiamma con il marito, ha svelato che il ballerino e conduttore 30enne le aveva chiesto più volte di tornare insieme dopo l’addio. (Continua dopo la foto)





















“Lui me lo diceva sempre, non è che non me lo diceva – ha confidato Belen – Soltanto che io ero arrabbiata. La verità è che molto spesso noi utilizzavamo il tempo dello scambio di Santiago per farci delle chiacchierate e alla faccia di tutti di farci un pranzo insieme. Quando stavo con lui stavo benissimo, poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello”. (Continua dopo la foto)























“Pensavo magari se mollo l’indipendenza che ho acquisito e ritorno dipendente da lui che guaio se poi non va bene. Lui è uno tosto, mi sa tenere testa e non è facile per niente”, ha aggiunto la showgirl. Che ha anche rivelato di pensare molto a un altro figlio con Stefano. Così come sua sorella Cecilia: “Penso che lei ci stia pensando seriamente e per me è ora. Arriveranno, sicuramente Santi non rimarrà solo. Magari diventa mamma prima lei, non so… La devo chiamare!”. (Continua dopo le foto)



















Nell’intervista, Belen ha anche parlato dei primi tempi con Stefano. Hanno iniziato a frequentarsi quando ancora entrambi erano impegnati: lei con Fabrizio Corona, lui con Emma Marrone. E a proposito della cantante, per la prima volta l’argentina ha raccontato: “Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio. Poi è successo quello che è successo. Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima e io cantavo perché dicevo: Quella là è forte!’. Io ero bella, ma volevo essere brava anche in quel settore. E la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex…”.

