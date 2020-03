La bellissima Selvaggia Roma ha nuovamente mandato in tilt la rete. Soltanto alcuni giorni fa vi avevamo proposto una foto sensuale della donna e molti fan si aspettavano che pubblicasse nuovamente uno scatto simile. E lei non ci ha pensato due volte, visto che nelle scorse ore ha decisamente osato mettendo in risalto un dettaglio molto interessante del suo corpo. Dunque, l’influencer ha nuovamente conquistato tutti i suoi follower, che hanno anche rischiato seriamente un malore.

Ciò che ha postato la giovane sul social network Instagram è davvero quasi da censura. Impossibile non guardare quel dettaglio e diversi utenti non sono riusciti a resistere ed hanno deciso di fare il classico zoom per vederlo ancora più da vicino. Innumerevoli le reazioni positive dei suoi ammiratori. Si contano infatti tantissimi mi piace ed una quantità industriale di commenti entusiastici. Andiamo adesso a vedere nello specifico perché è stata così apprezzata questa istantanea. (Continua dopo la foto)





















Nel post c’è lei ripresa di spalle, mentre è intenta ad aprire il frigorifero. Prende per mano una persona, ma è stato il suo look a catturare tutta l’attenzione. Infatti ha addosso un meraviglioso e sexy intimo di colore nero che mette in evidenza un incredibile lato B. Nella didascalia di accompagnamento ha scritto: “Nuovi posti da esplorare per noi fashion blogger”, proponendo diversi hashtag come #fitnessmotivation, #cibo e #nonciabbuffiamo. (Continua dopo la foto)







































I like ottenuti sono stati quasi 16 mila. Ed i follower l’hanno poi inondata di messaggi estremamente carini nei suoi confronti: “Nella vita ci vuole cu…o”, “Ti voglio sposare”, “La tua foto è fantastica”, “Sei bellissima, ti mando un bacio”, “Sei una grande, non rispondere alle persone che non ti stimano”. Altri ancora hanno aggiunto: “Che bel lato B”, “Sembra davvero un mappamondo”, “Che chi ha fatto lo zoom…”, “Senza parole”, “Sei fantastica”, “Vorrei fare la quarantena insieme a te”. (Continua dopo la foto)

In passato l’ex concorrente di ‘Tempation Island’ aveva commesso delle gaffe incredibili sui cittadini cinesi ed africani. Infatti aveva dichiarato in due occasioni: “Sono razzista contro i cinesi, perché loro sono i primi a esserlo contro di noi”. E poi ancora: “Inizio a prenderle che mi sa che mi si è fermato il metabolismo! Ho una pancia! Avete presente i bambini africani? Ecco. Io sto facendo quella fine”.

GF Vip, Fernanda Lessa mostra i segni sul braccio dopo la lite con Antonella Elia