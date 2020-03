L’attrice francese Corinne Cléry ha voluto rilasciare un’interessante intervista al settimanale ‘Oggi’. Qui si è soffermata su diversi argomenti, ma in particolare ciò che ha fatto rumore è stato il suo annuncio di un nuovo fidanzamento. Una notizia che farà sicuramente felici tutti i suoi fan. Ma prima di dirvi di questo, bisogna dire che la donna ha parlato anche di un suo grandissimo rammarico, ovvero il rapporto non idilliaco con suo figlio. Ed ha confessato di aver commesso errori.

“Con mio figlio ho sbagliato. Ho cercato di dare il maggior amore possibile a mio figlio, ma essendo arrabbiato con me qualcosa devo aver sbagliato. Sa, ero una mamma-bambina. Mi dispiace che ci sia stato un allontanamento. Per me si tratta di una cosa dolorosa. Ma la porta non è chiusa per lui”, ha precisato Corinne. La quale ha anche raccontato dei retroscena inediti, degli aneddoti riguardanti suoi vecchi amori e soprattutto il tradimento del marito Paolo Pazzaglia. (Continua dopo la foto)





















L’uomo la tradì con Isabella Ferrari: “Sì, beh. Io ero impegnatissima per lavoro e ci vedevamo la domenica. Lui incontrò questa bellissima ragazza, capisco che uno possa aver perso la testa. Sul momento rosicavo, anche se avevo cominciato a vedere uno”, ha dichiarato Cléry. Ed ecco arrivare la rivelazione privata sul suo nuovo partner. Secondo quanto riferito dall’attrice transalpina, la sua nuova dolce metà non è conosciuta nel mondo dello spettacolo e non è giovanissima. (Continua dopo la foto)







































“Non è una persona famosa…e nemmeno un toyboy! Non sono più con Angelo Costabile. Per me è stata una storia molto carina, ma abbiamo 28 anni di differenza, io ho tanti difetti ma non sono cretina. Adesso sono interessata ad un’altra persona…è una storia nuovissima, da un mese…Non è una persona famosa ed è vicina alla mia età”, ha rivelato la 70enne Corinne Cléry. Che però non ha voluto fornire ulteriori indizi sul suo nome o su che tipo di lavoro svolga. (Continua dopo la foto)

Nata a Parigi il 23 marzo del 1950, Corinne nell’ultimo periodo è stata protagonista con il film ‘Ritorno al crimine’ diretto dal regista Massimiliano Bruno. Per quanto riguarda i programmi televisivi, nel 2017 è stata concorrente del ‘Grande Fratello Vip 2’, mentre quattro anni prima aveva preso parte a ‘Pechino Express – Obiettivo Bangkok’. L’anno scorso ha partecipato anche al cortometraggio di Stefania Rossella Grassi, intitolato ‘Preludio’.

