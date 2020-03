“Immensa!”. Eva Henger esagera: con il lato B di fuori eccita tutti. La foto parla da sola

Tutti si chiedono come faccia. Eva Henger vanta la bellezza di 47 anni portati benissimo. Gli italiani non possono che amarla. Un corpo, quello della Henger, che non ha pari. I suoi scatti sono sempre pensati per fare sognare il seguito di fan e con il lato B da sogno, Eva si aggiudica il primo posto tra i profili più cliccati di sempre.Sono 850mila i follower che non perdono occasione per seguirla. Da mesi, ormai, non si fa che aggiornare continuamente i fan sulla situazione tra madre e figlia.

Eva Henger appare sempre in perfetta forma, eppure è una madre che non sogna altro che recuperare il rapporto con la figlia. Il triangolo è sempre quello: Eva Henger, la figlia Mercedesz e il genero Lucas Peracchi. La coppia ha deciso di non aggiungere nulla sull’argomento e procedere indisturbata nella storia d’amore. Ma Eva sembra soffrirne non poco. Sia a Pomeriggio 5 che sul settimanale Nuovo, Eva ha ammesso di piangere ogni notte. Il supporto dei parenti non manca di certo, ma Eva è comunque una madre che soffre l’assenza di una figlia, che ha deciso di procedere nella propria vita, senza più fare cenno alla presenza della madre. (Continua a leggere dopo la foto).





















Il marito di Eva, Massimiliano Caroletti, e gli altri figli Riccardino e Jennifer conoscono bene il sapore delle lacrime di Eva: “È giusto che lei faccia la sua vita, io aspetterò che torni da me. Mia figlia è molto innamorata, non vede le cose lucidamente e non si può ragionare con lei. Però credo anche che ora Lucas sia cambiato: se raccontasse la verità, guadagnerebbe un applauso da tutta Italia. Spero solo che tra lui e mia figlia possa davvero esserci un bel rapporto. Però la loro richiesta di dire che ho inventato tutto non sono disposta ad esaudirla. Ho pianto molto, ogni notte, ma non voglio perdere le speranze”. (Continua a leggere dopo le foto).







































Eva avverte non poca solitudine. Senza nulla togliere agli altri figli, l’ex pornostar non uò che pensare ogni giorno al rapporto distrutto con la figlia. Un vuoto incolmabile di cui parla spesso anche nei salotti tv, com’è accaduto in quello di Barbara D’Urso. “La mia solitudine è una tigre ammaestrata siamo amici fin da piccini ci vogliamo bene giochiamo come bambini può staccarmi la testa con un morso in qualsiasi momento”. Con questo post, Eva esprime tutto quello che prova, ogni giorno, ma non esita a mostrarsi in forma, sempre pronta a reagire, e ‘ruggire’. (Continua a leggere dopo le foto e il post).

Anche l’ultimo scatto pubblicato su Instagram fa portare a casa il bottino di 30mila mi piace. I commenti dei fan colgono in parte il messaggio di Eva. Sicuramente l’attenzione di tutti non può che cadere sul corpo della 47enne da ‘urlo’, ma ricordiamo che in Eva esiste sempre il tentativo di non perdere la positività, nonostante il pensiero della figlia. Alcuni commenti provano a smorzare la sereità della didascalia: “Immensa”, “La tigre te la farei vedere io…”,”Che bella solitudine”, “Mariaaaa”, “Che tigre”, “magnifica”. I fan sanno sempre coome tirar su il morale di Eva.

