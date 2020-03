“Ecco perché mi hanno fatta uscire”. Furia Valeria Marini, dopo l’eliminazione dal GF Vip è un fiume in piena

Valeria Marini ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, dopo essere stata eliminata nel corso dell’ultima puntata nello scontro contro Licia Nunez, Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. All’interno della casa la showgirl stellare è diventata famosa per i suoi scontri con Antonella Elia. Tra le due inquiline c’è sempre stata grande tensione, vuoi per il carattere suscettibile della Elia, vuoi per le provocazioni della Marini.

Valeria nega, ma in realtà ha le sue colpe, anche se non ha mai utilizzato i toni e i modi antipatici e offensivi di Antonella e in tanti se ne sono accorti durante la sua permanenza all’interno della casa. Basti pensare alla scena in cui Valeria sbatteva il rosario in faccia alla Elia scatenando la sua reazione con una piccola spinta. Uscita dal Grande Fratello Vip, la showgirl ha raccontato dei momenti di tensione con la collega: “Mi ha perseguitata con insulti di ogni tipo”, ha dichiarato la Marini al Live di Barbara d’Urso. (Continua a leggere dopo la foto)





















“Mi ha anche messo le mani addosso, le hanno viste tutte le cose che sono successe dentro la casa”. Dallo studio le fanno notare che neanche lei è stata molto carina, però non ha mai alzato le mani né tantomeno usato espressioni volte ad offendere l’avversaria come nana, vecchia, non mestruata e via dicendo. Secondo la Marini, poi, l’eliminazione sarebbe avvenuta proprio per colpa di Antonella, che è invece ancora in gioco. “In queste settimane mi è mancata la serenità. Sono stata presa di mira ancor prima di entrare nel reality e quello che è successo è sotto gli occhi di tutti”, ha premesso la 52enne. (Continua a leggere dopo la foto)























“Ho provato in tutti i modi a trovare la strada giusta da percorrere assieme, ma il risultato è stato a dir poco disastroso. La Elia non ha fatto altro che denigrarmi e darmi addosso, rendendo impossibile la mia permanenza all’interno del gioco. E non l’ha fatto solo con me, ma anche con tutte le personalità forti della Casa. Sono certa che la sua sia una tattica per uscirne, poi, da vittima, e indipendentemente da quello che sarà il risultato finale lei, per quanto mi riguarda, ha già perso”, ha spiegato Valeria Marini. Valeria Marini ha smentito anche la notizia di un fidanzato in comune con la Elia. (Continua a leggere dopo la foto)

















Era stato lo stesso protagonista, Marco Senise di Forum, ha raccontare il vero motivo delle continue liti tra le due. “Sono stato fidanzato con Antonella per un paio di mesi – ha ammesso Senise – una volta mentre ero a cena con lei in un ristorante di Roma, entrò Valeria Marini. Antonella non poteva vederla perché era girata di spalle, ma Valeria iniziò a mandarmi baci e a leccarsi le labbra mentre mi guardava… per fortuna che Antonella non la vide, altrimenti sarebbero volati i piatti”. Gesti ammiccanti che, secondo Senise, avrebbero trovato riscontro qualche tempo dopo: “Poi io e Antonella ci siamo lasciati e a quel punto ho iniziato a vedere Valeria”. Ma Valeria Marini ha smentito tutto: “Dicerie. Con lei non ho mai condiviso nulla”.

Bomba Giulia De Lellis: lei e Andrea Damante sono tornati insieme. Come sono stati scoperti