Il cantante Pago ha voluto collegarsi in diretta Instagram quest’oggi con il figlio Nicola, che non vede da un po’ di tempo, come annunciato da lui stesso nei giorni scorsi. Difficilmente ha voglia di mostrarsi pubblicamente con lui, ma questa sua decisione non è andata nel migliore dei modi. Infatti, è accaduto qualcosa di spiacevole che ha fatto mandare su tutte le furie l’artista. Pacifico Settembre attualmente sta trascorrendo la sua quarantena forzata assieme a Serena Enardu.

Nicola si trova invece on la mamma Miriana Trevisan ed il figlio è sembrato davvero molto emozionato. Inizialmente ha giocato di fronte al papà e poi ha chiesto a quest’ultimo di cantare qualche brano. Pago ha cominciato ad intonare ‘Vorrei tu fossi mia’ ed il bambino ha poi letto alcuni messaggi dei fan che si sono collegati. Alcuni si sono complimentati con loro, altri ancora hanno soltanto fatto un saluto, ma ad un certo punto è successo qualcosa di inaspettato. (Continua dopo la foto)





















L’ex gieffino ha compreso che avesse letto un post non proprio bello e ha chiesto al figlio di leggerlo pubblicamente, con quest’ultimo che però si è rifiutato. La Trevisan ha consigliato a Nicola di non leggere tutto ciò che viene scritto e Pago a quel punto ha deciso di interrompere la diretta. E successivamente si è lasciato andare ad un lunghissimo sfogo, visto che non si capacita del fatto che anche in una situazione così grave ci sia qualcuno che fa commenti negativi. (Continua dopo la foto)







































“Ho problemi anche io, c’è qualcuno che ha scritto una stupidaggine. Non è questione di invidia, ma di essere malati, soprattutto quando ci sono i bambini di mezzo. Davvero è una brutta roba”, ha affermato Pacifico. Che ha mostrato tutta la sua rabbia e si è anche detto pronto a presentare una denuncia. Non si è saputo con esattezza quale sia stato il commento incriminato. Ma poco dopo è rimasto da solo ed i suoi follower gli hanno chiesto di salutare la Enardu. (Continua dopo la foto)

Con lei infatti molto spesso dà vita a delle dirette sul popolare social network. Il cantante ha cercato ripetutamente di attirare l’attenzione dell’imprenditrice sarda, ma lei ha preferito non raggiungerla e non ha quindi salutato gli utenti collegati. L’uomo si è quindi rivolto ai fan, dicendo: “Ragazzi, Serena oggi non vuole venire, non so come mai. Lei è impegnata con la finestra”.

