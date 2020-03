Piero Chiambretti: sui social l’addio a mamma Felicita, morta per il coronavirus

È morta la madre di Piero Chiambretti. Mamma Felicita, 83 anni, era stata ricoverata assieme al figlio all’Ospedale Mauriziano di Torino per aver contratto il coronavirus nei giorni scorsi. ”Purtroppo sì, non ce l’ha fatta”, ha confermato Luxuria ai media. ‘Le mie più sentite condoglianze per mamma Felicita a Chiambretti”, ha scritto su twitter Luxuria.

La donna era in ospedale da domenica scorsa. Nei giorni successivi era stato ricoverato anche Piero Chiambretti, per cui il primo tampone aveva dato esito incerto. Un secondo test aveva poi confermato anche la sua positività. La signora Felicita era in condizioni disperate: le erano state sospese le cure ordinarie nel pomeriggio e veniva trattata con palliativi, il decesso questa sera.





















"Io sono una persona estremamente indipendente. Non ho mai elemosinato né affetti, né denaro né niente. Sono troppo orgogliosa", disse in un'intervista la signora Felicita. "Non sono stata una madre autoritaria, ma autorevole sì. Forse talmente autorevole che lui non ha osato mai chiedere nulla. Approfitto di questa occasione per chiedergli scusa di non avergli mai detto chi era suo padre".























Nel frattempo, sui suoi profili social del conduttore, è apparso un messaggio di addio a mamma Felicita: "Catturata dall'enigma / non ho certezze / di chi sia io veramente / nella camera oscura / intravedo fiocchi di neve / continuando il gioco nel buio". Questa la poesia di Felicita (poetessa e autrice di canzoni) fatta apparire sul manifesto funebre a firma di Piero, della sorella e del nipote Eugenio.

















“È mancata all’affetto dei suoi cari Felicita Chiambretti, poetessa. Profondamente addolorati lo annunciano il figlio Piero, la sorella Adriana, il nipote Eugenio, l’adorata Margherita e i parenti tutti. La cerimonia funebre, in osservanza alle vigenti disposizioni, si terrà in forma strettamente privata”.

